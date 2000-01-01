náhledy
Krémy, doplňky stravy, pohyb, meditace, wellness. To vše si dopřávají slavné ženy, aby byly v dobré kondici i psychické pohodě během zimních měsíců a nadcházejících vánočních svátků. Podívejte se do galerie, co přesně slavné ženy vyznávají a doporučují.
Autor: koláž iDNES.cz
Tenistka Serena Williamsová nedá dopustit na doplňky stravy. Vitamíny do sebe dostává přirozenou formou, ale také si dopomáhá doplňky, které i sama propaguje. A zásadní je podle ní vitamín C, který si nechává podávat injekční formou.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Oprah Winfrey se nejen na zimu připravuje hlavně psychicky. Nenechá se zlomit počasím a říká, že je nad věcí. Meditace a jóga jsou podle ní základem spokojeného a zdravého života. Podle jejích slov vyrovnaného člověka viróza tolik nezlomí.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emma Watsonová se udržuje v dobré kondici. Věří, že pokud bude v nejlepší formě, bacily se jí vyhnou obloukem. A pokud přece jen s virózou bojuje, má tip, jak se z ní rychle dostat: „Zázvorový čaj s medem a citrónem. Tak jednoduché a tak nápomocné. Nemusíme hledat zázračné pilulky, stačí stará dobrá příroda.“
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sophia Bushová propaguje produkty na podporu imunity, na jejichž výrobě se sama podílí. Sází na ty, které jsou vyráběny z přírodních zdrojů. Ona sama je přesvědčená, že zdravé lokální potraviny jsou základem pro lepší život.
Autor: AP
Herečka Gwyneth Paltrowová se naopak zaměřuje na detox těla. A využívá k tomu mnohé jako popíjení zeleninových a ovocných šťáv nebo bylinky. Ani to podle ní ale nestačí a zakládá si i na klidné mysli, takže všem doporučuje jógu a meditaci před spaním. „Pusťte si třeba zvuk moře nebo pralesa. To už je na vás. Nechte myšlenky plynout, uvolněte se, už nemyslete na ruch všedních dní. Přeneste se v mysli někam, kde vám bude dobře. A uvidíte, jak se pak budete cítit lépe hned druhý den ráno,“ vzkázala fanouškům.
Autor: Reuters
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová často létá do teplých krajin a šedé dny může zcela bez problémů trávit třeba v Karibiku. Přesto má za to, že i její tělo je potřeba připravit na období vánočních svátků, kdy si dopřává nezdravou stravu. Před svátky tedy častěji cvičí, jí víc zeleniny a především dbá na to, aby její den měl daný režim.
Autor: AP
Tenistka Maria Šarapovová pro Fortune uvedla, že by nerada dávala někomu univerzální rady, protože sama ví, že na ni nefunguje nic obecného. Ráda se ale svěřila s tím, co u ní funguje a co dodržuje roky. A není to nic jiného než dostatek spánku.
Autor: Reuters
Herečka Halle Berry razí cestu extrémního slunění. „Snažím se nabrat co nejvíc slunečních paprsků, kdykoli jedu někam, kde toho slunce tolik nebude, Slunce je pro mě hnacím motorem. Potřebuji ho k životu a nedovedu si představit, že bych žila někde, kde je slunečního svitu nedostatek,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Topmodelka Cindy Crawfordová volí cestu vitamínů, které si dopřává skrz exotické ovoce. Miluje maracuju a dračí ovoce.
Autor: AP
Sportovkyně Megan Rapinoe pro Forbes uvedla, že nejlepší investice je ta do vlastního zdraví. Proto se nezdráhá pečovat o své tělo víc, než by bylo pro ostatní přijatelné. Klíčem ke zdraví je podle ní sauna a následné otužování.
Autor: Reuters
Herečka Mindy Kalingová zase sází na esenciální oleje. Miluje difuzéry a nechává si provonět celý domov. Při ruce má vždy roll-on, který zrovna potřebuje a nevyjde z domu bez esenciálního oleje s levandulí pro klid mysli.
Autor: AP
Herečka Reese Witherspoonová tvrdí, že je před zimou potřeba pořádně se obalit tukem. Poněkud bizarní rada s ohledem na to, že chce být štíhlá, ale prý jí funguje, že má větší příjem jídla. Cítí se pak lépe.
Autor: Reuters
Herečka Cameron Diazová zase říká, že přežít zimu se dá jedině s dobrým vínem. Sama je jeho velkou milovnicí, propaguje ho i prodává a říká, že červené víno je pro zdraví ideální. Samozřejmě v malém množství. „Nevypijte celou láhev. To proboha ne. Ale zkuste si zjistit, co dobrého pro tělo udělá jen deci červeného denně,“ uvedla.
Autor: Reuters
Herečka Jessica Alba medituje. Zapálí si vonnou tyčinku a půl hodiny se snaží meditovat. Klidná mysl je pro ni základ.
Autor: AP
Bývalá první dáma USA Michelle Obamová je velkou propagátorkou wellness procedur. Podle ní je především pro ženy velmi důležité, aby byly uvolněné. Pak je jednodušší jakákoli životní zkouška i těžkosti.
Autor: Paras Griffin/Getty Images, Getty Images
Herečka Alicia Silverstone propaguje vlídný životní styl. Říká, že přístup k sobě samé je klíčem ke spokojenosti. Ona sama svému tělu děkuje, hýčká ho a říká, že se jí pak odměňuje dobrým zdravím.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gisele Bündchenová má za to, že v zimě trpí nejvíc pleť, proto ji hydratuje, jak jen to jde. „Každé mladé dívce říkám, že by měly prvně myslet na obličej. Co vidíte, když se na sebe podíváte ráno poprvé do zrcadla? Obličej. A ten si zaslouží hlavní péči. Takže nezapomínejte na krém a pořádně obličej promašťujte. Pokud se chystáte do mrazu, tak tím spíš,“ uvedla pro Vogue kráska.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Eva Longoria vyzdvihuje trénink. „Všechno se lépe přečká, když jste v kondici. Bez svalů vaše tělo nebude dobře pracovat. A zaměřte se především na dolní polovinu těla,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Herečka Carrie-Anne Mossová věří, že základem jsou dobré vztahy a minimální stres. Proto se nejčastěji obklopuje rodinou a před svátky i během nich si rodinu dokonce nastěhuje domů. „Rodina je tu od toho, aby vám bylo dobře,“ míní.
Autor: Reuters