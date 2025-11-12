|
Jak slavné ženy pečují v zimě o tělo? Svěřily se s ověřenými tipy
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...
KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?
Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce
Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....
Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí
Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...
Ženě se blíží padesát, ale vypadá mladší. Vděčí za to jen několika pravidlům
Trojnásobná šestačtyřicetiletá maminka Erin Devine z USA vděčí za svůj mladistvý vzhled jen několika jednoduchým trikům, které poctivě a pravidelně roky dodržuje a dala by za ně ruku do ohně....
Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn
Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v...
Každý den krásné vlasy. Chraňte je, na podzim přidejte i masky
Možná by bylo hezké střídat denně vlasy stejně jako oblečení nebo kabelky. Pokud si ale nechceme vypomáhat parukami, máme jen ty vlasy, které nám rostou na hlavě. Aby zářily, potřebují péči.
Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?
Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...
Co vaše trávení vypovídá o zdraví střev. Signály, které byste neměli ignorovat
Nerovnováha střevního mikrobiomu je velmi často přehlíženým zdravotním problémem, který souvisí s řadou závažných onemocnění. Je proto dobré porozumět konkrétním symptomům, kterými se vám střeva...
Ranní káva, spadané listí i déšť. Vychutnejte si nejkrásnější vůně podzimu
Probudila jste se do studeného dne, za oknem šedivo a vám se nechce ani vystrčit palec zpod peřiny? Zaměřte pozornost na jeden z nejkrásnějších atributů podzimu – vůni. A pojměte celý den jako jednu...
Croissanty plněné čerstvým sýrem
Lehké
30 min
Zpříjemněte si ráno plněnými croissanty.
Odhalí i sklony k nevěře. Co se dá vyčíst z obličeje a proč jsou v tom ženy úspěšnější
Mluvíme, i když mlčíme – ve tvářích se nám zračí zdraví, povaha, sexuální apetit… Kdysi se věřilo, že podle obličeje poznáme i zločince, píše magazín Víkend DNES.
Krémy, doplňky stravy, pohyb, meditace, wellness. To vše si dopřávají slavné ženy, aby byly v dobré kondici i psychické pohodě během zimních měsíců a nadcházejících vánočních svátků. Podívejte se do...
Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?
Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
Chodíte pravidelně k lékaři? Měli byste. Preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit závažné onemocnění v jeho začátku, a tím zlepšit jeho prognózu. Od ledna 2026 se navíc preventivní prohlídky mění,...
Jednovaječná dvojčata dělají vše společně, nyní plánují i společný porod
Třiatřicetiletá jednovaječná dvojčata Faye Shore a Alex Melia z Liverpoolu jsou obě v očekávání a zdá se, že se jim splní jejich velký sen. Mají totiž v plánu rodit společně a miminka na svět přivést...