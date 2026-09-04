„Byl to nesmysl. Jedla jsem zdravě, hýbala jsem se a stále jsem nabírala na hmotnosti a otékaly mi hlavně nohy. Bylo to bolestivé a extrémně nepříjemné pro jakékoli běžné denní činnosti. Nevěděla jsem, co si počít,“ uvedla žena.
Roky tak trpěla a věřila svému obvodnímu lékaři. Až před časem se dozvěděla, že za vším stojí pokročilý lymfedém (porucha odtoku mízy z tkání) a lipedém (chronické onemocnění podkožního tuku u žen). „Já jsem někde hluboko uvnitř tušila, že se děje něco vážnějšího. Stačilo, aby mi někdo lehce zatlačil na nohu a hned jsem měla modřinu. Jen jsem se o nohu opřela a měla jsem bolesti, které jsem si nedokázala vysvětlit,“ pokračovala.
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Navíc jí nešlo na rozum, že každý den chodí běhat, jí zdravě, chodí plavat a cvičí aerobik a její hmotnost stále stoupá. Lidé v jejím okolí si toho začali všímat a radili jí dietní programy. Ty vyzkoušela, ale stejně kýženého výsledku nedosáhla. „Když mi tu diagnózu řekli, připadalo mi, jako bych se znovu narodila. Najednou všechno začalo dávat smysl. Už se mi přestali lidé vysmívat. Byla to takové úleva. Vím, že je to nepříjemný zdravotní problém, ale už konečně vím, co se se mnou děje,“ podotkla.
Pravdu se dozvěděla až ve chvíli, kdy skončila v nemocnici kvůli jinému zdravotnímu neduhu. Tehdy ji vyslechl lékař, udělal potřebné testy a sdělil, že za tím nestojí špatná strava, ale nemoc. A rozhodně za ni nemůže. „Teď si každý den lehám na křeslo a dávám si nohy na parapet, abych nohám ulehčila a dělám vše podle instrukcí. Rozhodně mám menší bolesti. A teď už vím, že mám věřit svému šestému smyslu,“ dodala.
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