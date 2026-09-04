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Lékař ženě doporučil zhubnout. Za otoky a přibíráním však byla nemoc

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  8:40
Žena má problémy se zdravím, které jí každý den ztěžují život.

Žena má problémy se zdravím, které jí každý den ztěžují život. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Abigail Barry
Abigail Barry
Abigail Barry
Abigail Barry
8 fotografií
Dvaapadesátiletá Abigail Barry šla před lety k lékaři s bolestmi a otoky, kterých se nemohla zbavit. Podle něj šlo však jen o přejídání a málo pohybu. Doporučil jí dietu a poslal ji domů. Pravda ovšem byla úplně někde jinde a vyšla najevo až před časem. „Byla to úleva,“ říká žena.

„Byl to nesmysl. Jedla jsem zdravě, hýbala jsem se a stále jsem nabírala na hmotnosti a otékaly mi hlavně nohy. Bylo to bolestivé a extrémně nepříjemné pro jakékoli běžné denní činnosti. Nevěděla jsem, co si počít,“ uvedla žena.

Žena má problémy se zdravím, které jí každý den ztěžují život.
Abigail Barry
Abigail Barry
Abigail Barry
8 fotografií

Roky tak trpěla a věřila svému obvodnímu lékaři. Až před časem se dozvěděla, že za vším stojí pokročilý lymfedém (porucha odtoku mízy z tkání) a lipedém (chronické onemocnění podkožního tuku u žen). „Já jsem někde hluboko uvnitř tušila, že se děje něco vážnějšího. Stačilo, aby mi někdo lehce zatlačil na nohu a hned jsem měla modřinu. Jen jsem se o nohu opřela a měla jsem bolesti, které jsem si nedokázala vysvětlit,“ pokračovala.

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Navíc jí nešlo na rozum, že každý den chodí běhat, jí zdravě, chodí plavat a cvičí aerobik a její hmotnost stále stoupá. Lidé v jejím okolí si toho začali všímat a radili jí dietní programy. Ty vyzkoušela, ale stejně kýženého výsledku nedosáhla. „Když mi tu diagnózu řekli, připadalo mi, jako bych se znovu narodila. Najednou všechno začalo dávat smysl. Už se mi přestali lidé vysmívat. Byla to takové úleva. Vím, že je to nepříjemný zdravotní problém, ale už konečně vím, co se se mnou děje,“ podotkla.

Pravdu se dozvěděla až ve chvíli, kdy skončila v nemocnici kvůli jinému zdravotnímu neduhu. Tehdy ji vyslechl lékař, udělal potřebné testy a sdělil, že za tím nestojí špatná strava, ale nemoc. A rozhodně za ni nemůže. „Teď si každý den lehám na křeslo a dávám si nohy na parapet, abych nohám ulehčila a dělám vše podle instrukcí. Rozhodně mám menší bolesti. A teď už vím, že mám věřit svému šestému smyslu,“ dodala.

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Lékař ženě doporučil zhubnout. Za otoky a přibíráním však byla nemoc

Žena má problémy se zdravím, které jí každý den ztěžují život.

Dvaapadesátiletá Abigail Barry šla před lety k lékaři s bolestmi a otoky, kterých se nemohla zbavit. Podle něj šlo však jen o přejídání a málo pohybu. Doporučil jí dietu a poslal ji domů. Pravda...

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