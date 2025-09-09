Emoční přejídání. Proč jíme, když nemáme hlad a jak to změnit?

Sáhnete po čokoládě, když jste ve stresu? Po náročném dni otevíráte večer u televize automaticky balíček chipsů? Emoční jedení je běžné a je častou příčinou nadváhy.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Důvodem, proč nejíme, jen když máme hlad, je skutečnost, že nás mozek za jídlo odměňuje hormonem radosti, dopaminem. Proto máme potřebu sáhnout po kalorických dobrotách vždy, když jsme ve stresu nebo smutní.

Nejčastěji se tento zvyk objevuje večer, kdy je klid a máme konečně chvíli pro sebe. Právě v tuto dobu se snadno vytváří návyk, kdy jídlo nahrazuje odpočinek a péči o sebe.

Emoční jedení tak nenápadně, ale jistě přispívá k přibírání a zhoršuje i pocity viny či selhání. Člověk se pak dostává do začarovaného kruhu.

Začněte uvědoměním

Prvním krokem je změnit svůj pohled na sebe a své návyky. Zkuste si všímat, kdy opravdu jíte z hladu a kdy jen ze zvyku nebo na základě emocí.

Pomáhá zapisovat si, co a kdy jíte, a postupně si uvědomovat, v jakých situacích automaticky saháte po dobrotách. Velký význam má i to, jak jíte. Proto si místo jídla u televize vyhraďte čas, sedněte si ke stolu a jezte pomalu, v klidu a hlavně vědomě.

Test: Trpíte emočním přejídáním?

Odpovězte na následující otázky ANO/NE

  • Pomáháte si ve (po) stresových situacích jídlem?
  • Když se vám něco podaří, odměníte se jídlem?
  • Zajídáte neúspěch, když se vám zrovna nedaří?
  • Jíte, když jste smutný/á nebo máte špatnou náladu?
  • Sáhnete po jídle, když se nudíte?
  • Jíte při čtení, sledování televize nebo při používání počítače?
  • Pomáhá vám jídlo zahánět únavu?

Vyhodnocení: Pokud jste na většinu otázek odpověděli ANO, můžete trpět emočním přejídáním.

Co s tím, naleznete např. na: www.hladovymozek.cz

Důležité je pracovat na své psychice celkově. To znamená dopřát si čas pro sebe a najít si věci, které dělají radost. Procházka, teplá koupel, čtení knihy, povídání s blízkou osobou nebo psaní deníku mohou uvolnit napětí. Pomůže i návštěva odborníka, psychologa, nutričního terapeuta, obezitologa atd.

Pomozte si doplňky

Někdy prospějí i doplňky stravy obsahující chmel otáčivý či jinan dvoulaločný, které tlumí nervové napětí a zlepšují prokrvení. Důležité jsou i vitaminy B6 a B12, které podporují správnou činnost nervového systému. Jsou také léky na předpis, které pomáhají s obezitou bojovat.

Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?

„Moderní medicína přináší lidem s obezitou nové nástroje. Kromě již známého liraglutidu (Saxenda) je nově dostupný i tirzepatid (Mounjaro) a semaglutid (Wegovy), které prokazatelně vedou k významnému úbytku hmotnosti. Tyto léky ovlivňují hormonální rovnováhu v těle, zejména pocit sytosti a hladu, a tím podporují redukci váhy,“ říká Klaudia Hálová Karoliová, obezitoložka a zakladatelka spolku Zastavme nadváhu a obezitu.

Tyto přípravky snižují chuť k jídlu i nutkavou potřebu zobat. O jejich vhodnosti ale vždy rozhoduje lékař.

Co vám ještě brání zhubnout?

Podle obezitoložky Klaudie Hálové Karoliové patří mezi nejčastější chyby při pokusech o zhubnutí:

  1. Vynechávání některých jídel během dne, což vede k přejídání v pozdějších hodinách.
  2. Příliš rychlé omezení kalorií může vést k většímu pocitu hladu a únavě. Mírný kalorický deficit (např. 300–500 kcal denně) je v pořádku.
  3. Nízký příjem bílkovin, které nám zajišťují vyšší pocit sytosti a chrání svalovou hmotu před ztrátou při hubnutí.
  4. Plést si zdravé potraviny s potravinami pro hubnutí. Větší porce ořechů, granola, smoothie, proteinové tyčinky, proteinové kaše bývají vysoce kalorické.
  5. Úprava jídelníčku bez fyzické aktivity zvyšuje riziko opětovného přibírání.
  6. Špatný spánek a vysoký stres zvyšují hladinu hormonů, které podporují hlad a ukládání tuku.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Emoční přejídání. Proč jíme, když nemáme hlad a jak to změnit?

Sáhnete po čokoládě, když jste ve stresu? Po náročném dni otevíráte večer u televize automaticky balíček chipsů? Emoční jedení je běžné a je častou příčinou nadváhy.

Vlažný vzduch a satén. Vyzkoušejte naše tajné triky pro krásné vlasy

Po letních radovánkách, kdy dostaly vlasy zabrat, je dobré si na ně zase udělat trošku víc času. Vaše hříva potřebuje vzpruhu! Naštěstí víme, co jim dokáže pomoci.

Romantická, nebo elegantní do práce? Bílá košile je must have

Jestli je něco naprostým základem dámského šatníku, pak je to bílá košile. Alespoň jednu by měla mít v šatníku každá žena. Je vašemu stylu bližší klasika pánského střihu nebo romantická halenka? Nosí...

Krajka, leopard, kožešiny. Podzim a zima se ponesou ve stylu okázalého luxusu

Přehlídky světových módních návrhářů naznačily, že nadcházející sezona podzim/zima 2025/26 bude ve znamení neotřelých módních trendů, které se vyznačují příjemnou nositelností i opulentním luxusem....

Dítě na stará kolena. Když nejste jeho máma, ale najednou se musíte starat

Starat se o malé dítě, když už nejste nejmladší, může být vysilující. Zejména, pokud nejde o vašeho potomka, ale osud vám ho přinesl doslova na zlatém podnosu. Jak se s takovou situací vypořádaly...

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou
Recept

Lehké

40 min

Máte rádi asijskou kuchyni? Uvařte si tento recept.

