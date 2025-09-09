Důvodem, proč nejíme, jen když máme hlad, je skutečnost, že nás mozek za jídlo odměňuje hormonem radosti, dopaminem. Proto máme potřebu sáhnout po kalorických dobrotách vždy, když jsme ve stresu nebo smutní.
Nejčastěji se tento zvyk objevuje večer, kdy je klid a máme konečně chvíli pro sebe. Právě v tuto dobu se snadno vytváří návyk, kdy jídlo nahrazuje odpočinek a péči o sebe.
Emoční jedení tak nenápadně, ale jistě přispívá k přibírání a zhoršuje i pocity viny či selhání. Člověk se pak dostává do začarovaného kruhu.
Začněte uvědoměním
Prvním krokem je změnit svůj pohled na sebe a své návyky. Zkuste si všímat, kdy opravdu jíte z hladu a kdy jen ze zvyku nebo na základě emocí.
Pomáhá zapisovat si, co a kdy jíte, a postupně si uvědomovat, v jakých situacích automaticky saháte po dobrotách. Velký význam má i to, jak jíte. Proto si místo jídla u televize vyhraďte čas, sedněte si ke stolu a jezte pomalu, v klidu a hlavně vědomě.
Test: Trpíte emočním přejídáním?
Odpovězte na následující otázky ANO/NE
Vyhodnocení: Pokud jste na většinu otázek odpověděli ANO, můžete trpět emočním přejídáním.
Co s tím, naleznete např. na: www.hladovymozek.cz
Důležité je pracovat na své psychice celkově. To znamená dopřát si čas pro sebe a najít si věci, které dělají radost. Procházka, teplá koupel, čtení knihy, povídání s blízkou osobou nebo psaní deníku mohou uvolnit napětí. Pomůže i návštěva odborníka, psychologa, nutričního terapeuta, obezitologa atd.
Pomozte si doplňky
Někdy prospějí i doplňky stravy obsahující chmel otáčivý či jinan dvoulaločný, které tlumí nervové napětí a zlepšují prokrvení. Důležité jsou i vitaminy B6 a B12, které podporují správnou činnost nervového systému. Jsou také léky na předpis, které pomáhají s obezitou bojovat.
Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?
„Moderní medicína přináší lidem s obezitou nové nástroje. Kromě již známého liraglutidu (Saxenda) je nově dostupný i tirzepatid (Mounjaro) a semaglutid (Wegovy), které prokazatelně vedou k významnému úbytku hmotnosti. Tyto léky ovlivňují hormonální rovnováhu v těle, zejména pocit sytosti a hladu, a tím podporují redukci váhy,“ říká Klaudia Hálová Karoliová, obezitoložka a zakladatelka spolku Zastavme nadváhu a obezitu.
Tyto přípravky snižují chuť k jídlu i nutkavou potřebu zobat. O jejich vhodnosti ale vždy rozhoduje lékař.
Co vám ještě brání zhubnout?
Podle obezitoložky Klaudie Hálové Karoliové patří mezi nejčastější chyby při pokusech o zhubnutí:
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.