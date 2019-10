Žena měla břicho jako kynuté těsto, po operaci se chlubí vysněnou postavou

Kvůli silnější postavě se Angela moc nehýbala. Sport pro ni nepřipadal v úvahu, protože jí při něm vadila i povislá kůže, kterou měla v oblasti břicha. Po letech přejídání nedokázala snížit množství potravin, které konzumovala. Jediným východiskem byla operace žaludku.

„Začalo mi vadit, že nemůžu běhat se svými dětmi a zapojovat se do sportovních aktivit, které měly. Raději jsem seděla někde stranou na lavičce, abych jim nedělala ostudu,“ svěřila se žena serveru Mirror.co.uk.

Angela říká, že kdyby neměla děti, žádná změna by v jejím přístupu k jídlu pravděpodobně nenastala. Před operací se styděla za to, že není pro své děti stoprocentní matkou, která by se jim mohla věnovat. A právě kvůli nim se rozhodla pro radikální změnu v životě.„Věděla jsem, že to nebude lehká cesta. Ale ony byly mým hnacím motorem. Jsem především máma a ony mě potřebují,“ pokračovala.

Díky bandáži žaludku zhubla o deset konfekčních velikostí a oblékla po letech oblečení, které nosila naposledy na základní škole. Obézní byla už v dětství, kdy jídlem zaháněla úzkosti.

„Zhubla jsem třiašedesát kilogramů. Cítím se skvěle, konečně sportuji a víc si mě užívají i mé děti,“ doplnila. Po bandáži podstoupila operaci kvůli odstranění přebytečné kůže a nyní vypadá jako jiný člověk. Změnila i jídelníček. Už žádné rychlé občerstvení. V košíku si z nákupu veze hlavně čerstvou zeleninu, ovoce a kvalitní maso.

„Je to paráda. Jdu teď do obchodu a můžu si koupit i normální oblečení, protože už se do něj vejdu. To je božský pocit,“ dodala.