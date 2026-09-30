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Nehoda v dětském koutku ženě zachránila život, odhalila rakovinu

Autor:
  11:01
Agresivní rakovina ženu nedostala. Dnes slaví druhé narozeniny.

Agresivní rakovina ženu nedostala. Dnes slaví druhé narozeniny. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Claire Webbová
Claire Webbová
Claire Webbová
Claire Webbová
6 fotografií
Dvaatřicetiletá Claire Webbová z Velké Británie byla v dětském koutku, když ji vlastní dítě uhodilo do jednoho ňadra. Z malé rány se ale do rána vyklubal velký otok a nesnesitelná bolest. Žena tak zamířila k lékaři, kde jí sdělili diagnózu rakoviny ve čtvrtém stádiu. „Do té doby mi bylo skvěle,“ uvedla.

„Byla jsem zničená. Začala jsem mít pocit, že už nemám žádný čas se synem, že ho neuvidím, jak půjde do školy. Byla jsem vyděšená a v šoku. Najednou pro mě nic v životě nemělo smysl, lékaři mi totiž sdělili, že mám téměř nulovou šanci na uzdravení a měla bych si život urovnat, dokud mám ještě nějaký čas,“ sdělila žena.

Agresivní rakovina ženu nedostala. Dnes slaví druhé narozeniny.
Claire Webbová
Claire Webbová
Claire Webbová
6 fotografií

Ještě ani s lékaři neprobrala proces léčby, ale už s manželem zamířila do pohřebního ústavu a sepsala závěť. Byla přesvědčená o tom, že už tu za pár měsíců nebude. Sama nyní říká, že jí to možná zachránilo život. „Prostě jsem se nestresovala tím, jestli se uzdravím, protože jsem myslela, že se neuzdravím. Nevím, jestli jsem tělo nějak ošálila,“ směje se zpětně.

Měla za sebou pouze tři chemoterapie, když jí lékař oznámil velmi nečekanou zprávu. Po všech vyšetřeních se ukázalo, že už po nádoru nejsou sebemenší známky. „Lékař to nechápal. Připravoval se na to, že se nádor zvětšil. A místo toho mi řekl, že už je to v pořádku. Myslela jsem si, že si ze mě dělá legraci,“ podotkla.

Nakonec tedy zrušila plány na případný pohřeb a dnes slaví každý další den, který jí byl dán. Své uzdravení považuje za zázrak. „Považuji to za vítězství stejně jako fakt, že jsem mohla svého syna odvést do školy. Děkuji osudu za to, že mi dal čas,“ dodala pro The Mirror.

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Nehoda v dětském koutku ženě zachránila život, odhalila rakovinu

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