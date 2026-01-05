Kvůli vzácné nemoci byla žena uvězněná ve vlastním těle

Devětadvacetiletá vizážistka a matka dvou dětí Rebecca Louise Love z Velké Británie zůstala paralyzovaná krátce poté, co začala pociťovat intenzivní brnění v rukách a nohách. Skončila v nemocnici, kde ji museli lékaři převézt na jednotku intenzivní péče a začali pátrat po příčině jejích obtíží.
Dvojnásobná maminka skončila v nemocnici.

Dvojnásobná maminka skončila v nemocnici.

„Celé dny jsem měla pocit, jako by mi někdo do rukou a nohou píchal malé jehličky. Byl to velmi zvláštní pocit, poté celé tělo začalo brnět a nakonec jsem měla problém i vstát z postele. Celou dobu jsem si myslela, že jsem jen přetažená, nebo za to může páteř. Pravda ovšem byla někde jinde,“ uvedla žena poté, co strávila dlouhé týdny v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Lékaři zprvu neměli tušení, co za jejími potížemi stojí. Podstoupila mnoho testů a nakonec se přišlo na to, že se jedná o vzácný Guillain-Barréův syndrom. Jde o vzácné autoimunitní neurologické onemocnění, při kterém imunitní systém omylem napadá periferní nervový systém, což vede k progresivní svalové slabosti a paralýze. Často začíná v nohou a šíří se nahoru. Může postihnout i dýchací svaly. Typicky je spuštěn bakteriální, nebo virovou infekcí.

„Nemohla jsem se pohnout. Sama jsem nedokázala ani mrkat. Byla jsem paralyzovaná a vyděšená k smrti, že to nepřežiji. Měla jsem strach, že už nikdy neuvidím svoje děti. To zoufalství bylo nepopsatelné. Nikdy jsem to ale nevzdala. Stále jsem si v duchu říkala, že budu bojovat a jednou se opět postavím na nohy,“ uvedla pro The Mirror žena.

A ačkoli její prognóza nebyla dobrá, nakonec vše dobře dopadlo. Když jí lékaři nasadili vhodnou léčbu, začal se její zdravotní stav zlepšovat. Nakonec byla schopná sama jíst a díky pravidelným rehabilitacím a fyzioterapii i chodit. „Myslím, že to dopadlo dobře, protože jsem to nevzdala. Chtěla jsem být na světě,“ míní. Ještě cítí mírné mravenčení v končetinách a je potřeba, aby pravidelně docházela na kontroly k lékaři, ale konečně může být doma s rodinou a její budoucnost dnes vypadá opravdu slibně.

