Garg je atestovaným hematologem a onkologem. V nedávném videu se zaměřil na rizika rakoviny, která se mohou skrývat v každodenních domácnostech. Od toho, co vám syčí na grilu, až po to, co máte pod kuchyňským dřezem.
Jedno z jeho nejdůraznějších varování bylo namířeno proti fanouškům silně opečeného steaku, který podle něj může zvýšit riziko rakoviny žaludku a tlustého střeva. A každý by se této pochutiny měl raději vyvarovat. Když se podle lékaře maso vaří nebo opéká při velmi vysokých teplotách, zejména na otevřeném ohni, může tvořit heterocyklické aminy (HCA) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).
Výzkum amerického Národního onkologického institutu totiž ukázal, že tyto sloučeniny mohou v laboratorním prostředí způsobovat změny DNA, což potenciálně zvyšuje riziko rakoviny. „Je jednoduché vykašlat se na některé věci, když víte, že vám to může způsobit neskutečně velké zdravotní problémy. Doufám, že má každý dost rozumu a raději si dá k jídlu něco jiného. Zdraví máme jedno a na světě je krásně,“ uvedl v jednom z videí lékař.
Lékaři ale nejde jen o to, co máte na talíři. Radon, bezbarvý plyn bez zápachu, je podle něj také klíčovým rizikovým faktorem například rakoviny plic, varoval.
Radon je přirozeně se vyskytující radioaktivní plyn, který může pronikat do domů prasklinami v podlahách a zdech. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej uznává za druhou nejčastější příčinu rakoviny plic na celém světě hned po kouření. Garg také naléhal na opatrnost ohledně pesticidů, které se běžně vyskytují v domácnosti a jejím okolí, jako je glyfosát, který je spojován se zvýšeným rizikem rakoviny krve, přestože zůstává jedním z nejpoužívanějších herbicidů na světě.
Některé rozsáhlé observační studie naznačují, že vysoká úroveň expozice glyfosátu v zaměstnání může souviset se zvýšeným rizikem non-Hodgkinova lymfomu, což je typ rakoviny krve.
Uvnitř domácností pak může hrát významnou roli také lisovaný dřevěný nábytek a některé látky ve formě formaldehydu, který je podle Garga známým karcinogenem. Nebezpečí tedy číhá opravdu téměř na každém rohu. Zároveň ale podotkl, že nic se nemá přehánět. A podle něj rozhodně nemá smysl si příliš mysl zatěžovat přemýšlením nad tím, co by nám mohlo způsobit rakovinu. Říká ale, že ve své domácnosti rozhodně nemá chemikálie pod dřezem, protože i ty mohou vylučovat nebezpečné látky a nechce, aby přišly do kontaktu s potravinami. „Hlavně buďte v pohodě. Stres vám nepomůže,“ dodal na Instagramu.