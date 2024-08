Po porodu žena kvůli infekci málem zemřela, břicho jí požírala bakterie

„Můj porod probíhal normálně, neměla jsem žádné komplikace a z porodnice odjela domů, kde jsme si užívali první dny s dcerkou. Pak jsem začala pociťovat větší únavu, ale přikládala jsem to mateřství a nepřetržité péči o dítě. Na břiše se ale objevila velmi zvláštní a bolestivá vyrážka a šestý den po porodu mě manžel raději odvezl do nemocnice,“ uvedla žena z Velké Británie.

Podle lékařů to bylo za pět minut dvanáct. Kdyby přijela o den později, už by u ní mohla nastat sepse. Ihned po vyšetření ji lékaři odvezli na sál, kde odstranili napadenou tkáň, nasadili antibiotika a uvedli Charleigh do umělého spánku. První hodiny po operaci byly kritické, ale naštěstí se ze všeho dostala.

„V nemocnici jsem nějaký čas pobyla. Manžel mi vozil pravidelně dceru. Byly to krušné chvíle velmi náročné na psychiku. Ale zvládli jsme to a já mám opravdu štěstí, že tu mohu být,“ pokračovala pro Dailymail.

Všechny maminky varuje, aby na sebe dávaly pozor a pečlivě se po porodu sledovaly. V případě jakýchkoli nejasností je podle ženy lepší obrátit se na lékaře a raději stokrát jet do nemocnice zbytečně než vůbec. Sama návštěvu lékaře odkládala, ale nakonec dala na partnera a dnes mu děkuje za to, že ji do nemocnice odvezl včas.