„Tři roky jsem měla v jednom uchu pulzující tinnitus. Myslela jsem si, že souvisí se stresem, ale postupně se zhoršoval a byl tam pořád. V jednu chvíli už jsem si myslela, že jsem se zbláznila. Bylo to tak šílené, že jsem nevěděla, čemu věřit. Všechno mi připadalo jako ve snu,“ popsala své potíže Paige. Přestože pracovala jako záchranářka a jezdila po světe s cirkusem, varovné signály svého těla dlouho odkládala. Dnes všem vzkazuje, aby šli raději k lékaři a nedělali stejnou chybu jako ona.
Pracuje jako akrobatka v cirkusu a několikrát se jí stalo, že se silně uhodila do hlavy. Lékař tak předpokládal, že se bude ozývat starší zranění a doporučil jí jen klidový režim a případné užití dostupných analgetik. Její problémy se však stupňovaly.
„Nakonec mě poslali na vyšetření, které odhalilo tumor. Měla jsem štěstí, že se na něj přišlo. Díky mému naléhání se všechna vyšetření urychlila. Kdybych to nechala být, následky mohly být mnohem horší,“ myslí si. Čekala ji operace, která ale rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. Paige strávila v nemocnici na lůžku dlouhé tři týdny, přišla o řidičský průkaz kvůli záchvatům a po dobu jednoho roku navíc nemůže vykonávat své povolání. „Moje tělo bylo vždycky prostředkem ke splnění mých snů a najednou jsem ležela v posteli a sotva se dokázala otočit,“ zavzpomínala.
Právě po boji s nemocí se rozhodla kompletně přehodnotit svůj život. Do třiceti let nepoznala pravou lásku a rozhodla se, že najde muže svých snů, se kterým prožije nejlepší roky svého života. „Měla jsem vztahy, ale nebyla to láska. Nikdy tam nebyl ten bláznivý pocit zamilovanosti. Věřím, že mě to ještě potká. Těším se na každé rande, které teď budu mít,“ dodala pro The Mirror.