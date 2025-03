Žena zaměňovala příznaky rakoviny za splín po rozchodu

Kvůli únavě si vzala v práci tři týdny volna, aby nabrala síly. Týden před koncem dovolené si ovšem našla znaménko, které změnilo tvar a začala se obávat, že možná půjde o rakovinu. Neváhala a šla raději k lékaři.

„Lékaři jen stačilo se na znaménko podívat a hned věděl, že je to rakovina. Bez prodlení mě odeslal ke specialistovi a ten nejhorší obavy bohužel potvrdil,“ uvedla žena pro Daily Mail. Dlouhých šest let chodila pravidelně do solária, kde jen výjimečně používala ochranné faktory proti UV záření. A právě nebezpečné opalování se jí zřejmě stalo osudným.

„Utratila jsem spoustu peněz, abych byla krásně opálená a nakonec jsem skončila s velkou jizvou na ruce. Lékaři mi znaménko vyjmuli a mohu být ráda, že bylo odhaleno včas,“ pokračovala. Velká únava podle lékaře byla prvním varovným signálem, že něco není v pořádku.

Svůj příběh zveřejnila, aby všechny před sluněním v soláriu varovala. Podle ženy to nestojí za možnou rakovinu kůže a každý by si měl dobře rozmyslet, jestli je nutné být opálený. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Je křehké,“ doplnila.

Po zákroku se cítí lépe, vymizela velká únava a zlepšil se i její psychický stav. Ohledně pih a znamének je prý ale lehce paranoidní a každý den se kontroluje. Je pod dohledem lékařů a doufá, že se rakovina nevrátí.