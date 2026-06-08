Před dvěma lety porodila svého posledního potomka a od té doby její život jakoby nabral jiný a špatný směr. Její zdravotní stav se zhoršoval a před lékařem byla pouze za hysterickou několikanásobnou matku, která zřejmě nezvládá chod domácnosti a psychicky se hroutí.
„Chovali se ke mně, jako bych byla blázen. Zlehčovali moje problémy a nakonec to dopadlo tak, že jsem skončila v nemocnici. Kdyby se mi lékař věnoval pečlivěji a neposílal mě domů s tím, že bych měla brát antidepresiva, nemusela jsem nakonec s masivním krvácením skončit v nemocnici,“ uvedla žena.
Celá situace se rapidně zhoršila v únoru 2026, kdy se před svou dcerou zhroutila na zem v kuchyni a zůstala ležet v kaluži krve. Naštěstí tou dobou byl doma její manžel, který okamžitě zavolal záchrannou službu, která ji odvezla do nemocnice. „Měla jsem pod sebou cucky sražené krve. Vypadly ze mě kusy, které byly velké jako moje hlava. Nikdy jsem nic takového neviděla a ani jsem netušila, že je to možné. Ještě v nemocnici ze mě tekla krev jako z kohoutku. Bylo to děsivé,“ pokračovala pro The Sun.
V nemocnici ji ošetřili a řekli, že krvácí z dělohy. Naplánovali jí operaci, která ovšem měla proběhnout až za týden, protože v nemocnici zrovna neměli pro akutní případ místo. Každý den pak Danielle volala do nemocnice, že se necítí dobře a stále dost krvácí a prosila, aby ji přijali na operaci dříve. Nakonec musela na pohotovost znovu dojet a v tu chvíli už musela na sál okamžitě.
Teprve během operace lékaři konečně zjistili, že Danielle trpí také těžkou anémií a hladina hemoglobinu se nebezpečně blížila hranici pro transfuzi. Jenže tím její zdravotní maraton neskončil. Kvůli stresu a fyzickému vyčerpání se u ní rozvinula vestibulární neuritida, tedy onemocnění vnitřního ucha způsobující silné závratě a problémy s rovnováhou.
„Ženské zdravotní problémy se příliš často bagatelizují a všechno se svede na hormony nebo stres. Prosím, dejte na svůj instinkt, nedejte se odbýt. Jsme mnohdy matky a naše děti nás potřebují, nemohou o nás přijít,“ vzkázala.