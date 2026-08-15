Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Žena přišla o nos kvůli vzácné nemoci, protézu drží na místě magnet

Autor:
  11:00
Jayne Hardmanová

Jayne Hardmanová | foto: Profimedia.cz

Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
6 fotografií
Osmačtyřicetiletá Jayne Hardmanová z Velké Británie před pár lety zjistila, že má vzácné imunitní onemocnění, kvůli kterému přišla o celý nos. Když na ni její pes vyskočil a bouchl ji do nosu, začaly se u ní projevovat zvláštní symptomy, se kterými nakonec šla k lékaři. Po nějakém čase se dozvěděla krutou pravdu.

Byla jí diagnostikována vzácná autoimunitní choroba zvaná ANCA-pozitivní vaskulitida. Stalo se to poté, co jí v roce 2012 pes narazil do nosu a měla kvůli tomu velké bolesti. V roce 2017 pak o nos kompletně přišla a dnes musí nosit protézy, aby neměla v obličeji permanentně díru. Vadí jí to totiž při dýchání, mluvení a pochopitelně i při rýmě.

Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
Jayne Hardmanová
6 fotografií

„Měla jsem ten nos nesmírně oteklý. Bylo to velmi nepříjemné a bylo hlavně velmi zvláštní, že otok nesplaskával. Lékaři mi říkali, že to bude chvíli trvat, ale několik týdnů už bylo opravdu hodně. Pak byly z týdnů měsíce a přidaly se i velké bolesti a začervenání,“ uvedla.

Otok vůbec neustupoval a žena navíc začala trpět častým krvácením z nosu. O dva roky později jí byla diagnostikována granulomatóza s polyangiitidou (GPA) – vzácná forma vaskulitidy, která může bez léčby způsobit závažné poškození tkání. Její nos se postupně propadl do obličeje a chirurgové jí sdělili, že jej nelze rekonstruovat a bude nutné jej odstranit.

Vše začalo nosem. Na plastické operace lidé chodili už ve starověku

„Byla to pro mě paradoxně úleva, protože jsem měla naději na normální život. Nebylo příjemné chodit ven, když jsem měla nos v tak hrozném stavu, necítila jsem se vůbec dobře. Moje onemocnění je velmi vzácné, nemohla jsem najít nikoho, kdo by trpěl něčím podobným. Bylo náročné se se vším vyrovnat. Nyní jsem však šťastnější. Vypadám zase jako já a navíc je mi dobře,“ pokračovala.

Dnes má několik protéz, které si může nasadit na obličej. Má několik tvarů nosu, které konzultovala s odborníky. Může mít menší nosík, ale i širší nos. Má je také v různých barvách. Když je léto a je opálená, volí tmavší verzi. Když je venku zima a lidé mají červenější nosy, volí zase jiný. „Vlastně mě to baví. Mám v kosti tři magnety, na které se nos nacvakne. Je to pohodlné,“ dodala s úsměvem pro BBC.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?

Genevi&#232;ve Gradová a Louis de Funés ve filmu Četník ze Saint Tropez (1964)

„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...

Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela

Carrie Fischerová pózuje ve zlatých bikinách, které její princezna Leia nosila...

Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....

Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky

Herečka Kirsten Dunstová na počátku její kariéry (vlevo) a dnes. Zuby má o...

Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?

Chcete snížit cholesterol? Těchto třicet potravin zařaďte do jídelníčku

ilustrační snímek

Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin,...

Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci

Jako vejce vejci. Jako dvojčata. Jako sourozenci.

Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....

Žena přišla o nos kvůli vzácné nemoci, protézu drží na místě magnet

Jayne Hardmanová

Osmačtyřicetiletá Jayne Hardmanová z Velké Británie před pár lety zjistila, že má vzácné imunitní onemocnění, kvůli kterému přišla o celý nos. Když na ni její pes vyskočil a bouchl ji do nosu, začaly...

15. srpna 2026

Kdo se má na ta břicha dívat? Děti chceme, realitu těhotenství odmítáme

Komentář
Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak...

Herečka Anne Hathaway čeká třetí dítě a po vzoru dalších známých žen se rozhodla své rostoucí břicho neskrývat. Za odvážné modely si ovšem na sociálních sítích vysloužila obdiv i dávku hejtů. Proč...

15. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Proč při hubnutí mizí nejdřív prsa a tuk na břiše a stehnech drží?

Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...

Pustily jste se do cvičení a úpravy jídelníčku s vidinou štíhlejšího bříška a pevnějších stehen? Po pár týdnech se podíváte do zrcadla nebo si zkusíte oblíbenou podprsenku a zjistíte nepříjemnou věc:...

15. srpna 2026  4:20

Hádky na dovolené. Je lepší se chytnout než trestat tichem, radí terapeut

ilustrační snímek

Idylická dovolená plná souznění? To bývá jen iluze. Stejně jako odpočinek nebo mořský vánek bohužel k dovoleným patří i hádky. Vztahy, ať už partnerské nebo rodinné, se bez hádek neobejdou. Ostatně...

15. srpna 2026

Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?

Ilustrační snímek

Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...

15. srpna 2026

Horoskop pro každé znamení na 34. týden roku 2026

ilustrační snímek

Prázdniny jsou skoro v cíli, jak se nám bude podle hvězd dařit v třetím srpnovém týdnu? Raci, potřebujete životabudič, ale spíše než alkohol a kávu volte zábavu a tvůrčí koníčky. Štíři, pozor na...

15. srpna 2026

Jdete do místnosti a nevíte proč? Za výpadky paměti nemusí být jen věk

ilustrační snímek

Občas zapomenout jméno, hledat správné slovo nebo si nemoci vybavit, co jsme chtěli udělat, je běžné. Když se však podobné situace začnou opakovat častěji, snadno nás napadne, zda za tím není věk....

15. srpna 2026

Slavné krásky, které otěhotněly po čtyřicítce. Podívejte se, jak jim to slušelo

Slavné krásky, které se pro těhotenství rozhodly po čtyřicítce.

Herečka Anne Hathaway ve třiačtyřiceti letech hrdě ukazuje těhotenské bříško a těší se na třetího potomka. Podívejte se do naší galerie na další slavné krásky, které se pro potomka rozhodly ještě po...

15. srpna 2026

Že nemáte čas? To mě nepřesvědčí, říká „advokát longevity“. Pomáhá mu i AI

Premium
Radim Šlachta je fyziolog, inovátor a „advokát longevity“. Stojí za startupem...

Kdo z nás by netoužil prožít dlouhý život ve zdraví? Podle fyziologa Radima Šlachty je to pro většinu lidí splnitelný sen. Základem je znát a především dodržovat několik principů. Například se...

14. srpna 2026

Po šesti dětech si žena splnila sen, kompletní šokující proměnu

Alexa Boothová

V jednatřiceti letech má Alexa Boothová šest dětí a po všech porodech jí zůstalo vytahané břicho i ňadra, ze kterých nebyla nadšená. Rozhodla se tedy pro proměnu, kterou v USA stále častěji volí...

14. srpna 2026  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Semaglutid už i v tabletě. Hubnutí bez injekcí míří do Evropy

ilustrační snímek

Hubnutí pomocí takzvaných „injekcí na hubnutí“ už dávno není jen výsadou hollywoodských celebrit. Přípravky jako Mounjaro využívá stále více lidí a teď přichází další novinka. Wegovy s účinnou látkou...

14. srpna 2026  4:30

Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit

ilustrační snímek

Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při...

14. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×