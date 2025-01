Chtěla předejít rakovině a přišla o prsa, nyní žena jizvy kryje tetováním

„Moje cesta nebyla jednoduchá. V devatenácti letech jsem si nechala kompletně oholit hlavu, protože už vlasy vypadaly na tolika místech, že se holá místa nedala zakrývat. A musím říct, že se mi dost ulevilo. Konečně jsem to byla opravdu já,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Do té doby nosila paruky, malovala si obočí a lepila si umělé řasy. Nechtěla svým vzhledem nijak vybočovat a upozorňovat na sebe, protože se částečně i styděla. „Ulevilo se mi. Pak ale přišla další rána, se kterou jsem se musela vyrovnat. V mé rodině se objevila rakovina a bylo mi řečeno, že jsem možná nositelkou genu, který by mohl v budoucnu rakovinu vyvolat i u mě. Testy to potvrdily,“ pokračovala.

Lékař jí sdělil, že je šance se rakovině vyhnout. Znamenalo to ale, že si nechá odstranit ženské orgány i ňadra. „Bylo to pro mě velmi náročné. Stáhla jsem se do sebe. Ale pak jsem si opět uvědomila, že se mi uleví, když nebudu mlčet a o svých pocitech se s ostatními podělím,“ doplnila. Nyní o všech svých problémech informuje i fanoušky na Instagramu a je ráda za neuvěřitelnou zpětnou vazbu, kdy jí lidé píší, jak moc jim svým sdílením pomohla.

„Jakmile ukážete světu pravdu, přijde velká úleva, smíření a pocit klidu. Myslím, že v životě je to třeba. Člověk není stavěný na to, aby vše dusil v sobě. Pevně věřím, že se inspirují i další lidé a budou sdílní. Protože je spousta lidí, kteří nabídnou pomocnou ruku a utěší vás,“ dodala. Po kompletním odstranění prsou ženě lékaři nabídli rekonstrukci poprsí za pomoci silikonových implantátů. To ale odmítla. Hruď hrdě ukazuje a nechává si ji potetovat.