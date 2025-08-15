Lymfedém je stav, kdy dochází k nahromadění lymfy v tkáních, což vede k otoku. V jejím případě se to týká nohou. Když měla nadváhu, nebyla schopná se o sebe starat sama a potřebovala asistenta i kvůli cestě na toaletu. Dlouhou dobu jí ale bylo vyčítáno, že jen jí a přibírá kvůli své vlastní neschopnosti. Když zhubla, její život se výrazně zlepšil. Bylo to ale právě díky zjištění diagnózy.
„Dlouho jsem netušila, že trpím nějakou nemocí. Myslela jsem si, že jsem zkrátka tlustá a přibírám hlavně na nohou. Ze začátku mi to říkal i lékař a měl mě jen za lenocha. Ale pak se mi to nezdálo, chtěla jsem odpovědi. A bylo mi řečeno, že trpím lymfedémem. Dost věcí se rázem vysvětlilo a ulevilo se mi. Myslela jsem, že je předtím všechno jen má vina,“ uvedla žena.
Lékař jí ale stejně doporučil, že by měla zhubnout, protože s obezitou se pojí spousta zdravotních problémů, které mohou mít i fatální následky. „Jsem ještě mladá a chci si užívat života. Mám toho ještě tolik před sebou. Byla jsem vězněm kvůli vlastnímu tělu a už jsem to tak nemohla nechat,“ pokračovala.
Zatímco rodina její proměně tleská, lidé na ulici od ní stále odvracejí zrak nebo mají nevhodné připomínky. Ty ji v minulosti zraňovaly, ale dnes už je sama se sebou vyrovnaná a hlavně hrdá na to, jaký kus cesty ušla.
„Je to z největší části má zásluha, protože jsem změnila životní styl. Ale také mi v tom pomohl terapeut, lidé okolo mě a liposukce i odstranění kůže na některých částech těla,“ doplnila Jameka pro India Times.