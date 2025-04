Žena měla za to, že je nachlazená. Následná diagnóza pro ni byla šokem

„Najednou jsem se nemohla pohnout. Jen díky aplikaci Siri v mém mobilním telefonu se mi nakonec podařilo alespoň vytočit mou tchyni, která zavolala zdravotnickou pomoc. V té chvíli už jsem bez ustání zvracela a neskutečně mi zvonilo v uších. Bylo to jako v hororu,“ uvedla žena.

Hned druhý den v nemocnici jí lékaři diagnostikovali Menièrovu nemoc. Její přesnou příčinu neznají. Projevuje se záchvaty, nemožností pohybu, nevolností a sluchovými šelesty. Ty mohou vést dokonce až k trvalému poškození sluchu a hluchotě. Léčba dosud neexistuje, pouze se mohou mírnit příznaky nemoci. O to těžší je vyrovnat se s takovou diagnózou. A náročné to bylo i pro Nadiu.

„Nebylo mi dobře a cítila jsem se přesně jako ve chvíli, kdy se o mě pokouší chřipka. Myslela jsem si, že to vyležím a potřebuji jen odpočívat. Ale to jsem se hodně spletla. Vyděsilo mě, že jsem se nemohla hýbat. V žádném případě mě nenapadlo, že mi za pár dnů diagnostikují něco jiného než chřipku,“ pokračovala.

Po příjezdu do nemocnice už se mohla hýbat a na zastavení zvracení dostala injekci. Druhý den se dozvěděla svou diagnózu. „Máte radost, že víte, co vám je. Pak očekáváte, že vám lékař řekne, jak se to vyléčí. A když vám oznámí, že na takovou nemoc lék není, udělá se vám zle a nevíte, co s vámi bude. Jakákoli taková diagnóza je extrémní zátěží na psychiku. A určitě pomůže, když na to člověk není sám,“ doplnila.

Sama si ihned začala na internetu o své nemoci hledat doplňující informace a sháněla se i po lidech, kteří mají stejnou nemoc. Právě kvůli tomu se nakonec sama rozhodla o svém zdravotním stavu veřejně hovořit. „Chci, aby lidé věděli, že v tom nejsou sami,“ dodala padesátiletá žena pro Mirror.