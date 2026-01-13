Vážila téměř devadesát kilo, zadýchávala se, potila a byla neustále unavená. Lékaři zprvu tvrdili, že všechny její potíže souvisí s astmatem, se kterým se léčila už od dětství. Bylo jí ale divné, že by se najednou její zdravotní stav natolik zhoršil, když brala všechny léky a nijak se nepřetěžovala. Nenechala se odbýt a objednala se k odborníkovi na gastroenterologii, který po několika kontrolách přišel na to, že má ve skutečnosti v břiše polypy, jež jí způsobují obtíže.
„Můj žaludek podle chirurga vypadal, jako by ho napadla kolonie mimozemšťanů. Polypy jsem měla po celém žaludku, není divu, že mi bylo neustále tak zle. Mohlo mě to zabít, kdybych se nechala přesvědčit, že jde jen o astma,“ uvedla žena s tím, že by všem doporučila raději nic nepodceňovat a navštívit víc odborníků.
Polypy měla nakonec i v tlustém střevě. Krvácely a kvůli nim byla velmi chudokrevná. Neměla tak energii, cítila se vyčerpaná fyzicky i psychicky. Kdyby nepodstoupila operaci, už by zřejmě ani nebyla mezi živými. „Vysávaly ze mě životní energii. Chirurg mi řekl, že něco takového nikdy v životě neviděl, a to operoval polypy celý svůj život. Měla jsem štěstí, že se na to přišlo. Kdybych to nechala ještě pár měsíců být, následky by byly zcela jistě fatální,“ pokračovala.
Po operaci se jí velmi ulevilo. Zhubla celkem jednatřicet kilo a cítí se opět v plné síle. „Jako bych omládla o deset let. Dřív jsem téměř nejedla, bylo mi neustále zle. Ale stále jsem přibírala a zvětšovalo se moje břicho. Teď už vím, co za tím stálo. Konečně se mohu normálně najíst a je mi dobře,“ podotkla.
Jax byl diagnostikován syndrom juvenilní polypózy. Jedná se o vzácné onemocnění, které způsobuje obrovské množství polypů ve střevě a s sebou nese i vysoké riziko rakoviny. „Všem nyní říkám, aby na sebe dávali pozor a nechali se vyšetřit. Nic není jen tak. Pokud se váš zdravotní stav rychle mění, na nic nečekejte a žádejte vyšetření. Když máme možnost využít moderní medicínu, měli bychom to udělat,“ dodala pro Need to know.