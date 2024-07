Ženě zaměnili diagnózu, Parkinsonovu nemoc měli za kofeinovou závislost

Amber trpěla třesem rukou, problémy s rovnováhou a ztuhlými svaly. „Lékaři měli za to, že jde o následek náročného období plného stresu. Byla jsem po rozvodu a starala se sama o dvě malé děti. Pila jsem tehdy hodně kávy, abych zvládla vše potřebné,“ uvedla žena pro Daily Mail. Její ošetřující lékař tak myslel, že jde pouze o příliš mnoho stresu a závislost na kofeinu.

Až v pětatřiceti letech, dlouhou dobu po první návštěvě u lékaře, zjistil neurolog, že jde o Parkinsonovu chorobu. Jedná se o nevyléčitelné onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s odumíráním mozkových buněk.

Ačkoli ji lékaři varovali před tím, že za pár let možná nebude schopna postarat se o sebe, natož o děti, stále chodí do práce na plný úvazek a o své dnes již náctileté syny se stále stará sama. V roce 2021 podstoupila hlubokou mozkovou stimulaci neboli DBS. Jednalo se o operaci, během které lékaři Amber implantovali do mozku zařízení podobné kardiostimulátoru, aby tak částečně opravili narušené elektrické signály.

„Když jsem si diagnózu vyslechla poprvé, byla jsem zdrcená. Měla jsem strach a nevěděla, co si mám myslet. Bála jsem se, že můj život rychle skončí a nebudu se moct starat o své dvě děti,“ pokračovala. Štěstí je ale stále na její straně, takže operace v kombinaci s medikací její nemoc drží v únosných mezích. Amber ale vzkazuje všem, že by neměli podceňovat jakékoli zvláštní příznaky a jet do nemocnice na vyšetření. „Nenechte se odbýt, pokud máte podezření, že se děje něco špatného,“ dodala.