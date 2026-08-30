„Špatně se mi polykalo. Bylo to bolestivé, cítila jsem, jako bych měla v krku nějaký předmět. Často mě pálila žáha. Brala jsem si na to dostupné prostředky z lékárny, ale nic nepomáhalo. Když jsem šla k lékaři, řekli mi, že mám překyselený žaludek, dali mi nějaké léky a doporučili mi návštěvu psychiatra,“ uvedla žena.
Měli ji za blázna, hypochondra a posílali ji domů s tím, že je úplně v pořádku. Když se ale její stav zhoršil natolik, že ji musela do nemocnice odvézt z domova záchranná služba, konečně se lékaři rozhodli pro kompletní vyšetření. Tehdy jí sdělili krutou pravdu. Má rakovinu jícnu, která už je ve čtvrtém stádiu.
„Je to jako horor od začátku až do konce. Jsem zdrcená z toho, že mi nemoc zničila život. Děsí mě vědomí, že se budu muset léčit po zbytek krátkého života, který mi zbývá,“ sdělila žena. Šance na kompletní vyléčení jsou podle lékařů dnes již nulové. Zbývá jí pár měsíců, možná rok.
„Kdyby se mi věnovali hned na začátku a udělali mi potřebná vyšetření, už bych za sebou měla léčbu a možná byla plně vyléčená. Teď mohu čekat jen smrt. A ta je podle mě opravdu zbytečná. Doufám, že když lékaři budou číst můj příběh, přestanou bagatelizovat problémy pacientů a začnou je vyšetřovat tak, jak mají,“ podotkla.
Dál ostře kritizuje britský zdravotnický systém a doufá, že se už něco podobného znovu nestane. „Ukazuje to na systémové selhání, kdy jsou pacienti s méně obvyklými případy opakovaně přehlíženi. Mně – stejně jako mnoha dalším – to změnilo a zkrátilo život,“ dodala pro BBC.