„Od roku 2020 žiju s neustálou bolestí v rameni. Nemohu s ním pořádně hýbat a je to velmi náročné na psychiku. Abych mohla nějak fungovat, beru léky na bolest a jen těžko se smiřuji s tím, že místo zdravého ramene žiju s téměř nefunkční rukou,“ uvedla zdrcená žena pro Daily Mail.

Když se začala zajímat o to, co je vlastně v jejím případě po operaci špatně, zjistila, že podobně znetvořených je ještě zhruba dalších sto pacientů. Operatér totiž zvolil špatnou metodu zákroku a v mnoha případech odstranil pacientům kosti, které byly v pořádku a neměl s nimi nic dělat. Místo toho je nahrazoval cizími materiály. Pacienti si nyní myslí, že byli jeho pokusnými králíky.

„Nemohu dělat nic, co jsem dělala předtím. I jízda na kole je pro mě extrémně bolestivá. V ruce neudržím tašku s nákupem, sotva se mohu napít. Je to velmi omezující a psychicky náročné. Těžko se s tím vyrovnávám,“ pokračovala žena.

S ramenem měla v minulosti potíže, protože nešťastně upadla. Lékaři jí sdělili, že by byla nejlepší operace, během které by v rameni narovnali kosti. Mělo jít o zákrok, který se provádí běžně. O odstraňování kostí předem nebyla řeč, proto byla žena v šoku ihned po probuzení z narkózy a zjištění, co vše s jejím ramenem bez jejího souhlasu operatér dělal.

„Chci, aby celý svět věděl, co je lékař Mian Munawar Shah zač. Nikdo by mu neměl věřit a svěřovat se do jeho péče. Nemyslí na pacienty a dělá to podle svého uvážení bez souhlasu. Kéž bych se nikdy nedostala na operační sál, kde měl zrovna on službu,“ dodala nešťastná žena.