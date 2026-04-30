Najednou se sesunula a bojovala o život, na vině bylo prasklé aneurysma

Devětačtyřicetiletá Mandy Parková z Velké Británie neměla sebemenší zdravotní obtíže, přesto se v práci sesunula ze židle a jen díky včasnému zásahu lékařů je dnes naživu. V hlavě jí totiž prasklo aneurysma a byla jen minuty od smrti. „Měla jsem štěstí, že jsem okolo sebe měla doktory,“ říká.
Zdraví máme jen jedno. O tom ví tato Britka už také své. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Žena se živí jako zdravotní sestra a náhlá slabost ji přepadla zrovna ve chvíli, kdy měli poradu. Spolu s ní tam v místnosti byli další zdravotníci a lékaři, kteří okamžitě zasáhli. „Nejprve přišla obrovská slabost, zvracení a pak jsem se náhle sesunula ze židle k zemi a byla jsem mimo sebe,“ popisuje situaci žena.

Jejím kolegům bylo na první pohled jasné, co se děje. A také že jde o . Musela být okamžitě převezena na operační sál. „Mívala jsem bolesti hlavy, ale přisuzovala jsem to menstruačnímu cyklu nebo blížící se menopauze. Neměla jsem pocit, že by to mělo značit něco vážného. Už to ale byly známky blížící se katastrofy,“ pokračovala.

V nemocnici prodělala čtyřhodinovou operaci, během které se lékaři snažili zabránit největší katastrofě. V hlavě po operaci měla dvaapadesát svorek a také titanovou destičku. „Řekli mi, že aneurysma způsobilo krvácení do mozku a mohlo v něm růst už od mého narození nebo třeba jen posledních několik let,“ podotkla.

V nemocnici byla devět dní a doma musela ještě několik týdnů odpočívat, aby se mohla plně vrátit do pracovního režimu. Má za to, že při ní stáli všichni svatí, protože kdyby se jí to stalo doma o samotě, nepřežila by. Klíčový byl v jejím případě rychlý zásah lékařů a převoz na sál. „Měla jsem štěstí v neštěstí. Byla bych ráda, kdyby si z mého příběhu lidé vzali ponaučení a nepřehlíželi podivné bolesti,“ dodala pro The Sun.

30. dubna 2026  8:29

