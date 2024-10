Holčička trpí vzácným onemocněním, i kašel jí může zlomit kosti

Když se holčička narodila, měla nohy nad hlavou a několik kostí v těle už měla zlomených. Musela tak od prvních dnů života mít sádru a být fixována. Lékaři jí nedávali příliš šancí na přežití, protože byl její stav velmi vážný. Malá bojovnice přežila a dělá rodičům velkou radost, ačkoli je křehká jako skleněná panenka.

„Učíme se, jak s dcerou zacházet, aby se nějak nezranila. Je to pro nás velmi těžké především na psychiku. Potencionální hrozba je na každém kroku. Celý byt je pro ni nebezpečný. Na světě jsou aktuálně asi čtyři osoby, které mají podobný zdravotní problém. Je to velmi vzácná porucha,“ uvedla maminka děvčátka pro portál Daily Mail.

O zdravotním stavu holčičky se rodiče dozvěděli už v době, kdy byla v břiše. Podle lékařů měla mít dwarfismus. Na ten byli připraveni, ale po porodu je čekal šok. Diagnóza byla jiná.

„Máme ještě další děti, o které se musíme starat. I je učíme, aby na sestru nesahaly a byly velmi opatrní. Musíme o ni pečovat jako o křehkou květinu. Cokoli by jí mohlo ublížit. Bylo nám řečeno, že pouhý pád do měkkého by jí mohl přivodit až sedmdesát zlomenin. Neexistuje pro ni žádný lék, bude s tím žít až do konce života,“ doplnila zoufalá matka.