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Čtyři roky a sto kilogramů dole. Žena se změnila k nepoznání

Autor:
  9:00
Teagan Hopwoodová

Teagan Hopwoodová | foto: Profimedia.cz

Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
6 fotografií
Dnes jednatřicetiletá Teagan Hopwoodová se před čtyřmi lety naštvala sama na sebe, když se nevešla do oblíbených džínových kraťasů, a rozhodla se zhubnout. A za čtyři roky se bez léků i další výrazné pomoci změnila tak, že ji staří známí nepoznávají. Má sto kilo dole a pyšní se dokonalými svaly.

Dříve nechybělo málo a měla dvě stě kilogramů. Dnes má čtyřiasedmdesát a lituje toho, že se pro změnu nerozhodla dřív. „Začala jsem hodně přibírat, když jsem byla těhotná. Lidé mi říkali, že to samo půjde dolů, až porodím. Ale to nebyl můj případ. Já jsem přibírala ještě víc. A nechtěla jsem řešit zázračné diety nebo preparáty na hubnutí. Vsadila jsem na starý dobrý kalorický deficit,“ uvedla.

Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
Teagan Hopwoodová
6 fotografií

Zpočátku jedla kolem 2 200 kalorií denně, později příjem snížila asi na 1 700. Za šest měsíců shodila zhruba 32 kg a neměla prý ani pocit, že musí jíst jen saláty. K hubnutí jí pomohlo i to, že začala čtyřikrát týdně cvičit. „Věděla jsem, že si chci dál užívat života a neomezovat se. Jsem jen člověk a ráda si dám to, co mi chutná. Nedokázala bych do konce života jíst jen zeleninu a ani by to nemělo smysl. Mému tělu by to neprospělo,“ pokračovala.

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Lidé se jí často ptají, proč nezvolila hubnutí za pomoci injekcí. Má však za to, že to není dobrá cesta a měla obavy, jak by její tělo na injekce reagovalo. Nebyla to zkrátka možnost, kterou by chtěla využít a stejné to bylo i s operací. „Nechtěla jsem si nechat řezat do těla. Byla jsem a jsem stále mladá, takže moje tělo dobře reaguje. Zároveň jsem nebyla tak morbidně obézní, abych se nedokázala hýbat sama. Myslím, že pokud je to jen trochu možné, je nejlepší variantou lépe jíst a hýbat se,“ doplnila.

Dnes pomáhá hubnout i dalším mužům a ženám a poskytuje jim poradenství v oblasti cvičení i stravy. Říká, že pomůže každému, kdo se na ni obrátí. „Vím, že mně samotné by také velmi pomohlo, kdybych měla vedle sebe někoho, kdo by si byl ochoten o všem promluvit,“ dodala pro The Mirror.

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