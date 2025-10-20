„Nemohla jsem se na tu nohu ani postavit. Byla to obrovská bolest, kterou jsem cítila uvnitř nohy. Nedá se ani popsat, jak moc to bylo bolestivé. Lékař mi tehdy řekl, že to je zřejmě zánět šlach. Dostala jsem mast proti bolesti a nějaké léky. Ale bolest neustupovala. Nakonec jsem tedy ještě chodila na rehabilitace. Jenže se nic nelepšilo a tehdy to lékařům začalo být divné,“ uvedla Gracie.
Ona sama prý od začátku cítila, že to nebude jen zánět šlach. Intuice jí říkala, že to bude vážnější, ale přesto důvěřovala lékaři. Když pak bolest neustupovala, už jí bylo jasné, že za vším stojí něco mnohem horšího.
„Rentgen a následná biopsie odhalili pravdu, která šokovala celou rodinu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych mohla mít takové onemocnění v devatenácti letech. V té době zkrátka máte pocit, že jste nesmrtelní,“ pokračovala pro Daily Mail. Lékaři přišli na to, že se jedná o velmi agresivní nádor a ihned bylo potřeba zahájit léčbu. Nebyl čas zmrazit vajíčka, Gracie byla vyděšená, že možná už nebude chodit a nikdo netušil, zda se vůbec z nemoci dostane.
„Řekli mi, že nebudu mít děti, nebudu chodit a možná to ani nepřežiji. Byla jsem opravdu k smrti vyděšená a rodina se připravovala na nejhorší. Čtyři měsíce po diagnóze jsem podstoupila operaci, při které mi byla odstraněna holenní kost. Byla vystavena ozařování, aby se zničily rakovinné buňky a pak mi byla vložena zpět do nohy, kde ji fixovaly kovové destičky. Byla to průlomová operace,“ popsala Gracie.
V nemocnici pak byla dlouhé týdny. Její tělo bojovalo s infekcemi, musela být uvedena i do umělého spánku. Roky musela opakovaně podstupovat operace, protože se i delší čas po zákroku objevovaly infekce a komplikace. A pak nějakým zázrakem otěhotněla. „Můj syn je zázrak. Neměla jsem vůbec mít děti. Byla jsem s tím smířená a podle lékařů to nebylo možné. Přesto je tu se mnou a já jsem vděčná, že mohu být mámou i poté, čím jsem si prošla,“ dodala. Dnes už dokonce běhá maratony a každý den sportuje. „Nikdy neztrácejte víru,“ říká.