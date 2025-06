Poprvé jsem byla na plicním, když mi bylo kolem dvaceti. Po třicítce mi řekli, že to asi bude astma, později však alergolog tuto diagnózu vyvrátil. Kašel jsem brala jako součást svého života. Lékaři mě občas poslali na rentgen plic a další vyšetření, nic však nenasvědčovalo tomu, že bych byla astmatička.

Na ORL dospěli k závěru, že kašlu kvůli refluxní chorobě jícnu, a tak jsem začala užívat léky. Zlom přinesl podzim roku 2023, kdy začal být kašel tak úporný, že jsem nedokázala spát, a to ani vsedě.

Vyzkoušeli jsme všechny možné léky, ale nic nezabíralo. V lednu 2024 mě jiná lékařka, která viděla mé snímky z rentgenu, okamžitě poslala na CT.

Výsledky se ošetřující lékařce nezdály, proto snímky poslala ke konzultaci profesorovi Milanu Sovovi do Fakultní nemocnice Brno. Za čtyři dny jsem tam nastoupila k hospitalizaci. Všude byly velmi dlouhé čekací doby, ale moje lékařka to vyřešila. Odeslala mě do Olomouce.

Oceňuji upřímnost

Lékař na hrudní chirurgii na mě během vyšetření otočil monitor a zcela na rovinu mi sdělil, že mám v plicích zhoubný nádor s metastázami. Rovnou mi také vysvětlil, jak povede operaci, a ujistil mě, že bych po zákroku neměla mít žádné velké jizvy. Paradoxně jsem cítila klid. V životě jsem zažila těžké chvíle – dva roky sledování StB, těžkou nemoc i úmrtí manžela v době, kdy byly dcery náctileté.

Vždycky jsem věděla, že se nesmím kácet – že se problémům musím postavit čelem a postarat se o sebe. K psychické stabilitě mi pomohli i lékaři – projevovali ochotu a zájem pomoct a celý proces léčby „šlapal“ jako hodinky. Hrudní chirurg se choval velmi profesionálně, ale zároveň se mnou mluvil zcela upřímně. Důvěřovala jsem mu jako svému dlouholetému příteli.

Beru to s nadhledem

Před operací jsem se bála jediné věci – celkové anestezie. Všechno ale dobře dopadlo a po laparoskopickém zákroku mi zůstala tak malá jizva, že si ji ostatní zdravotníci při kontrolách skoro až zálibně prohlíželi. Po operaci jsem se na deset dní nastěhovala k dceři, abych nemusela chodit do schodů.

Věčně jsem spala a všechno mě bolelo, ale zdálo se mi to normální. Po genetickém rozboru nádoru mi lékaři vysvětlili, že jsem prodělala karcinom plic, který z osmdesáti procent postihuje právě nekuřáky. Na základě typu nádoru stanovili jako další krok cílenou biologickou léčbu.

Vysvětlili mi, co to bude obnášet, a doporučili, co si koupit v lékárně pro případ nežádoucích účinků. Vnímala jsem, že mezi onkologem a hrudním chirurgem je skvělá spolupráce, a oceňuji, že se i nyní během kontrol mohu na cokoli zeptat.

Během let jsem se naučila brát sama sebe s nadhledem. Jsem unavenější, některé činnosti už nezvládám. Ale mám milujícího partnera, rodinu a dokážu se zasmát sama sobě.