„Můj život provází neustálé obavy z budoucnosti. Nikdy nebudu žít normální a spokojený život, protože mě každý den může překvapit něco, na co nejsem připravená,“ uvedla žena, která dokonce o svých nemocech napsala knihu, aby svůj život víc lidem přiblížila. Jedná se o román a má v plánu napsat další knihu.
Už jako miminko musela podstoupit náročnou operaci srdce, protože lékaři jejím rodičům krátce po jejím narození sdělili, že má nemoc zvanou Tetralogie Fallotova. Bohužel se ale přidaly další problémy, se kterými si zpočátku lékaři nevěděli rady. V dětství začala mít Zoe problémy se sluchem i zrakem a další zdravotní komplikace. Lékaři jí později diagnostikovali DiGeorgeův syndrom, tedy genetickou poruchu způsobenou chybějící částí chromozomu. K tomu se přidala i porucha učení a skolióza. A právě tato kombinace nemocí z ní dělá světový unikát.
„Raději bych světovým unikátem nebyla a byla zdravá. Když už mi ale osud takový koktejl diagnóz připravil, snažím se s tím žít a být šťastná. Ale věřte, že to tak opravdu každý den není. Věci, které ostatním přijdou normální, jsou pro mě mnohem těžší. I navazování přátelství je složité, protože mi unikají části rozhovorů. Bylo těžké zapadnout do světa, který pro mě někdy nepůsobí jako místo, kde mám být. Bylo to frustrující i proto, že nikdo neviděl, jak moc se snažím. Zároveň mě to ale naučilo být silnější,“ podotkla pro BBC.
Zoe není plně soběstačná. Stále má vedle sebe rodiče, kteří jí jsou velkou oporou. Má nejrůznější pomůcky na zlepšení sluchu a chůze. Stále se ale snaží na svět hledět optimisticky a věří, že její příběh třeba pomůže dalším lidem, kteří se potýkají se zdravotními problémy.