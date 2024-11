Nemoci, které se roky skrývají. Příznaky můžete pociťovat, až když je pozdě

„Pokud chodíte na preventivní prohlídky, objeví se signály, že se v těle děje něco nekalého, včas. Pak je však třeba pátrat i po dalších nemocech, které mohou s tou původní souviset. Když pacientovi začíná selhávat srdce, ovlivňuje to i funkci ledvin a naopak. Změny v organismu, jež vedou k cukrovce druhého typu, často zároveň zvyšují krevní tlak, který škodí srdci i ledvinám,“ vysvětluje Michal Krčma, vedoucí lékař diabetologického centra Fakultní nemocnice Plzeň.

Nemocné ledviny nebolí

Podle specialistů trpí 60 procent pacientů s chronicky poškozenými ledvinami zároveň i srdečně-cévním onemocněním. Přibližně u jednoho ze tří pacientů s cukrovkou 2. typu nefunguje správně srdce a až 40 procent diabetiků má i chronické onemocnění ledvin. Proto je nutné již od začátku onemocnění pravidelně sledovat pacientovo srdce a ledviny, přestože má dotyčný stabilní hladinu cukru.

„Selhání ledvin nebolí, rozvíjí se odhadem 5 až 10 let a člověk to nijak nepocítí. Když ano, tak je téměř pozdě. Stačí přitom chodit na preventivní prohlídky, kde se měří hladina kreatininu v krvi a nejlépe i bílkovina v moči, a ty jasně odhalí, je-li s ledvinami vše v pořádku, nebo ne,“ říká lékař Michal Krčma.

Potížím nahrává také obezita

Stejně tak je v rámci prevence možné měřit hladinu látek (tzv. natriuretických peptidů), které ukazují na možné selhání srdce. Pro prevenci diabetu lze sledovat hladinu cukru v krvi nalačno, což je také běžnou součástí preventivní prohlídky.

„Všechny tři zmiňované nemoci se často pojí s obezitou a vyšším věkem. Přibývá chronických selhání ledvin, srdce i cukrovky. Minimálně rozvoji diabetu a srdečního selhání se dá částečně předejít úpravou životního stylu a v případě, že nám genetika rozdala ‚špatné karty‘, alespoň oddálit jejich plné rozvinutí. V tom nám mohou pomoct některé moderní léky, například ze skupiny gliflozinů. Včasné nasazení léčby snižuje u rizikové populace počet hospitalizací pro selhání srdce o 25 až 30 procent, snižuje úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění a oddaluje dialýzu o řadu let,“ doplňuje lékař.

K nápravě stačí jen málo

Jak se těchto rizik vyvarovat? Lékař Krčma doporučuje postupně, po malých krůčcích upravit životní styl ve smyslu jeho zdravější varianty – tedy ujít o pár set kroků denně více nebo o několik pater více do schodů, sníst o jeden koblížek méně... Prostě žádná velká věda – nic, co by nám nenapověděl náš zdravý selský rozum.

„Zpočátku stačí málo a zásadně to změní budoucnost. Když už musíme zasahovat my, jde o velké skoky, které bolí,“ dodává odborník.