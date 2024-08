Žena havarovala cestou do práce, i přes čtyřiadvacet zlomenin přežila

Obyčejná cesta do práce se změnila v noční můru, když do Virginie ve velké rychlosti narazil cyklista. Šest let jezdila na kole stejnou trasu a nikdy se jí nic nestalo. Byla vynikající cyklistkou, která na jeden zátah běžně o víkendu najela desítky kilometrů. Bohužel se jí ale stalo osudným střetnutím s dalším cyklistou, který si nedal pozor a vrazil do ní.

„Pamatuju si, jak mě to odmrštilo několik metrů přímo na tvrdou silnici, kde jsem dopadla a okamžitě jsem ucítila nepopsatelnou bolest. Ležela jsem na zemi v agonii a křičela o pomoc. Měla jsem obrovský strach, že budu do konce života paralyzovaná a už se nikdy nebudu moct hýbat. Necítila jsem končetiny a pomalu ztrácela vědomí,“ uvedla.

Lékaři později Virginii řekli, že ji zachránila přilba, kterou měla na hlavě. Podle nich by byly následky nehody bez helmy fatální. „Jsem vděčná, že tu mohu být. Stačilo málo a už jsem nebyla mezi živými,“ pokračovala žena. Než se jí stala osudná nehoda, nikdy ani nepomyslela na to, že by se na kole nějak mohla zranit. Nyní ale o své nehodě veřejně mluví, aby varovala všechny, kteří jezdí na kole bez helmy nebo nedodržují předpisy a nedávají ostatním přednost.

„Dávejte na sebe pozor. Žádné neuvážené chování nestojí za tu nepopsatelnou bolest, kterou pak můžete po nehodě prožívat. Několik týdnů jsem byla v nemocnici a pamatuju si jen nekončící bolest a bezmoc. Nebyla jsem na tom dobře a zamávalo to se mnou i po psychické stránce. Na kole už do práce zřejmě nikdy nepojedu,“ doplnila pro Dailymail.