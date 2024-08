Žena po skoku do vody ochrnula, sportu se však nevzdala

Před osmi lety se po svatbě kamarádky s partou přátel rozhodla smočit ve vodě. Rozeběhla se a skočila do vody, kde to dobře neznala. Upadla do bezvědomí a byla odvezena do nemocnice ve Španělsku, kde se svatba konala. Tehdy jí lékaři sdělili, že je paralyzovaná od prsou dolů a není žádná šance, že by jednou opět chodila.

„Byl to obrovský šok, nechtěla jsem tomu uvěřit. Nemohla jsem se smířit s tím, že už se nikdy na nohy sama nepostavím. Nebyla jsem na tom dobře psychicky, opravdu to mnou velmi otřáslo,“ uvedla žena z Velké Británie pro server The Mirror. O rok později se pokusila spáchat sebevraždu. Lékaři jí ale zachránili a tehdy si řekla, že to je pro ni znamení, že si má vážit života.

Nastal u ní velký zlom a byla plná odhodlání užívat si života i s tím, že nemůže chodit. „Když jsem se tehdy probudila v nemocnici po osudném skoku do vody, byla jsem v takovém stavu, že jsem nemohla mluvit ani jíst. Nebyla jsem schopná se o sebe postarat, vše jsem se musela učit znovu. Skončila jsem na vozíku a život nabral jiný směr. Dnes už ale mohu říct, že i s takovým hendikepem můžete žít plnohodnotný život. Je to jiné, ale život stojí za to,“ pokračovala.

Dnes se opět vrhá s radostí do vody, překonala strach z neznámého a potápí se. Samozřejmě vždy s asistencí, ale svých sportovních radovánek se nevzdala ani po ochrnutí. Je pro mnohé velkou inspirací a ukazuje lidem s hendikepem, že život může být zábava za všech okolností. Také si dodělala školu a je z ní psycholožka, která pomáhá právě lidem po různých nehodách.