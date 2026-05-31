Žena má v hlavě padesát šroubů. Po nehodě kompletně změnila život

  11:25
Sedmatřicetiletá Kiki Fukai z Japonska byla vždy velkou milovnicí zimních sportů. Když si na dovolené užívala jízdu na svahu na snowboardu, ztratila rovnováhu a upadla tak nešťastně, že jí praskla lebka. „Nehoda mi změnila život k lepšímu,“ uvedla. V hlavě má padesát šroubů, ale je šťastnější.
V hlavě má padesát šroubů. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

„Byla to nehoda, kterou by asi nikdo nečekal. Ale spadla jsem tak hloupě, že jsem si málem rozmáčkla lebku. Dodnes nechápu, jak přesně se to stalo. Moc si toho vlastně ani nepamatuji. Myslím, že můj mozek to vytěsnil jako trauma. Probudila jsem se pak až v nemocnici, kde jsme si já i rodina vyslechli velmi znepokojivé informace,“ uvedla žena pro Need to know.

Podle lékařů hrozilo, že se po operaci neprobere, bude ochrnutá nebo nebude vidět. Všechny scénáře byly děsivé. Naštěstí se probrala z narkózy, ale nebyla na tom dobře. Byla pak uvedena do umělého spánku a lékaři se stále obávali nejhoršího. „Zvládla jsem to. Málokdo chápe, jak je to možné,“ pokračovala. Vypadala ale zcela odlišně a nechtěla se na sebe ani podívat do zrcadla. Byla oteklá, měla v obličeji několik stehů a v hlavě šrouby. A měla pocit, že se změnila i její osobnost.

„Než se mi stala nehoda, živila jsem se jako fitness modelka. Vzhled pro mě byl vším. Mířila jsem vysoko a měla opravdu dobře rozjetou kariéru, ale nehoda vše změnila. Po dvou měsících v nemocnici jsem si uvědomila, jak jsem byla povrchní. Nejdůležitější není vzhled, ale zdraví a pocit spokojenosti,“ podotkla.

Po nehodě už nelpěla na materiálních věcech. Prodala byt i veškeré jeho vybavení a také všechny cennosti, které měla. Veškerý svůj majetek zredukovala na pouhé dva kufry a nyní cestuje po světě. „Veškerou prožitou bolest vnímám jako dar. Život mi dal ten největší dar v podobě obrovského prozření. Honíme se často za něčím, co nedává smysl. Sami sebe mučíme a přestáváme opravdově žít,“ doplnila.

Žena má v hlavě padesát šroubů. Po nehodě kompletně změnila život

31. května 2026  11:25

