Je v pořádku, když partneři nesdílí společnou postel a spí každý zvlášť? Anebo je to naopak jasný signál, že se z jejich vztahu už vytratila vášeň? Vše záleží na tom, jak spolu dokážete mluvit a...

Noci na 8. srpna se říká Lví brána, má totiž magickou moc. Voda, ranní rosa, snad i vzduch voní jinak, především nám dodají sílu a splní tajná přání. Je to čas, kdy se máme zastavit, ohlédnout se,...

Jihoafrická influencerka Michelle Sekwena zažila peklo, když se jí prsa během pár měsíců zvětšila o pět velikostí. Projevila se u ní gigantomastie a její život proměnila k horšímu. „Mužům se to...

Piknik nebo víkendový brunch v parku, to je letní pohoda jak vyšitá. Chcete se při příjemném venkovním posezení na dece cítit komfortně a zároveň vypadat stylově? Pak si spolu projdeme pohodlnou...

Vláknina jako virální hit. Co je fibermaxxing a proč ho odborníci chválí?

Po proteinové mánii přichází další stravovací trend. Takzvaný fibermaxxing slibuje lepší zažívání, zdravou mikroflóru nebo nižší hladinu cholesterolu. To vše díky vláknině. Co na to říkají odborníci?...