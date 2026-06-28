Osudný moment se stal během túry, kdy Kanaďanka uklouzla a zřítila se ze 4,5 metru vysokého srázu. Následkem pádu ztratila vědomí, zatímco její přítel Austin si při snaze ji zachránit zlomil zápěstí. I tak zvládl zavolat pomoc a oba se v dešti, zimě a šeru doslova doplazili k záchraně.
Alexie měla po pádu zlomenou čelist, nos i poraněné oko. Největší starosti jí ale dělaly jizvy, které pro ni byly natolik děsivé, že se rozhodla zakrýt všechna zrcadla ve svém domě, aby se na sebe nemusela dívat. „Bála jsem se na sebe podívat do zrcadla. Když jsem procházela po chodbě v noci, lekla jsem se sama sebe. Jsem ráda, že jsem přežila, ale není jednoduché se s tím vším vyrovnat,“ uvedla pro Needtoknow.
Navíc ji teď čeká placení tučného účtu za zdravotnické služby. Už teď se cena vyšplhala na téměř patnáct tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba tři sta tisíc korun. „Spadla jsem ze srázu a pode mnou byla hloubka téměř pět metrů. Bylo to tak vysoko, že kdybych spadla jen o kousek vedle, už jsem tu nemusela být. Stáli při mně všichni svatí,“ myslí si.
I přes tuto nepříjemnou zkušenost na hory a tolik milované túry nehodlá zanevřít. Až se plně zotaví a bude schopná dalšího většího výletu, pojede se s partnerem podívat i na místo, kde si zranění způsobila. Má totiž za to, že je potřeba čelit svým strachům.