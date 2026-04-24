Žena si v autě nezapnula bezpečnostní pás, po nehodě zůstala zohyzděná

  12:05
Pětadvacetiletá mexická influencerka Amy Vela řídila auto a neměla zapnutý bezpečnostní pás. Při autonehodě se její auto obrátilo na střechu. V nemocnici skončila s mnoha vážnými zraněními včetně potrhaného obličeje a dnes všechny nabádá, aby na pás nikdy nezapomínali.
Žena má velké štěstí, že nehodu vůbec přežila. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

„Budu do konce života litovat toho, že jsem pás neměla. Byla to frajeřina, která mě mohla stát život. Kdykoli se na sebe podívám do zrcadla, vidím jizvy, které jsem na obličeji vůbec nemusela mít. Stačilo mít rozum a prostě si ten pás zapnout. Neudělala jsem to a mohu být ráda, že jsem vlastně tu nehodu vůbec přežila,“ uvedla žena.

Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Mladá žena miluje adrenalin a vždy si libovala v rychlé jízdě autem. Už jako malá holčička prosila tátu, aby ji bral na projížďku a jel co nejrychleji. Když auto sama řídila a chtěla opět okusit rychlou jízdu, dostala bohužel smyk v zatáčce a s autem skončila na střeše.

„Opravdu mi v tu chvíli hlavou prolétly vzpomínky na celý život. Překvapilo mě, jak zrychlené to všechno bylo. Viděla jsem to vše během několika sekund. Mozek je opravdu neskutečný nástroj. Myslela jsem si, že zemřu. Stačilo by málo a nebyla bych tu,“ míní.

Paradoxně si nepamatuje, co se dělo těsně před smykem, nebo co se dělo poté, co auto vylétlo ze silnice. Probrala se až v nemocnici na jednotce intenzivní péče a byla v šoku. „Když jsem se probrala a poprvé se viděla, nepoznávala jsem se. Celý obličej jsem měla oteklý, měla jsem na něm zašité rány. Bylo to jako dívat se na někoho neznámého. Vyděsilo mě to,“ doplnila pro Daily Star.

Kdyby mohla vrátit čas, vzala by si bezpečností pás. „Už nikdy nenasednu do auta, aniž bych nebyla připoutaná. A vy se prosím poutejte také. Bez toho raději ani nikam nejezděte,“ dodala.

KVÍZ: 30 otázek, které potrápí i milovníky knih. Kolik dáte správně?

Ilustrační snímek

Od Odyssea po Harryho Pottera. Jak dobře znáte hrdiny světové literatury? Tento kvíz vychází u příležitosti Světového dne knihy a prověří vaše znalosti – a navíc v něm můžete vyhrát jednu z knih....

Odvážné až za hranou. Outfity celebrit, které na červeném koberci šokovaly

Bizarní modely na červeném koberci

Ani na prestižních akcích s přísným dress codem se kreativita celebrit nezastaví. Některé hvězdy volí odvážné a nepřehlédnutelné outfity, které okamžitě přitáhnou pozornost. Podívejte se v naší...

Slavní proutníci, kteří za život vystřídali nespočet žen

Tito slavní přiznali velký počet milenek.

Podívejte se do galerie na slavné muže, kteří nedokázali být jen s jednou ženou. Měli za sebou mnoho manželství, stovky milenek a někteří se dokonce museli i léčit ze závislosti na sexu. Patří mezi...

Pokus o sebevraždu a vyhoření. Extrémní proměny ukázaly Markovi cestu ze tmy

Z obézního lenocha se za rok natáčení Extrémních proměn stal štíhlý, vitální...

S osmatřicetiletým Markem se osud příliš nemazlil. V šestnácti letech přišel o nohu, když se pokusil o sebevraždu. Jako zázrakem přežil, postupem času se ovšem projedl k těžké obezitě. Skončil bez...

Slavné herečky, které začínaly jako modelky

Krásky, které začínaly v modelingu.

Dnes září ve filmech a seriálech, ale v mládí začínaly jako modelky. Řeč je o slavných herečkách, které se k filmu dostaly postupně díky modelingu, kde si jich všimli právě lidé od filmu. Patří sem...

Slavní bez filtru. Které celebrity promluvily o svých psychických problémech

Není snadné mluvit o psychických problémech, ale někteří slavní to dělají pro...

Přiznat psychické problémy není jednoduché, téma duševního zdraví je stále tak trochu tabu. Podívejte se do galerie, které známé osobnosti se potýkají s psychickými problémy a otevřeně o nich hovoří.

24. dubna 2026  8:35

Jen pár kilo a rozzářit úsměv. Jarní hubnutí jde i zdravě a v pohodě

Ilustrační fotografie

S prvními slunečními paprsky přichází chuť začít znovu – lehčeji, zdravěji a s větší energií. Jarní očista těla i mysli ale nemusí znamenat drastické diety. Jak hubnout rozumně, bez mýtů a s...

24. dubna 2026

Krém, pilníček, balzám. Toto jsou nezbytnosti, které musíte mít v kabelce

KABELKA A PŘÍVĚSEK, www.lindex.com, 699 Kč a 449 Kč

Potěžkáte ji a říkáte si, že není možné, aby vážila tolik. Není to nutné, v kabelce opravdu nemusíte mít půlku koupelny, a přece v ní najdete to, co využijete. Čím vším si ji tedy vybavit?

24. dubna 2026

Jarní deprese není mýtus. Jak ji poznat a co opravdu pomáhá

Když budete neustále dělat dobře ostatním, sebe opomíjet, sama ke spokojenosti...

Zatímco příroda rozkvétá, mnozí z vás se místo přívalu energie potýkají s nečekaným útlumem a smutkem. Jarní splín je přirozenou reakcí těla, které po dlouhé zimě složitě hledá novou rovnováhu.

24. dubna 2026

Mezi Královny Brna nechtěla. Nevěděla jsem, o čem s nimi mluvit, říká Jana

Premium
Královny Brna a Jana Lhotová

Je jediná, která do světa ušitých těl, obličejů a předražených věcí věhlasných značek absolutně nezapadá. Tam, kde se ostatní hrdinky televizní reality show Královny Brna, kterou vysílá TV Nova,...

24. dubna 2026

Žensky, sofistikovaně. Inspirujte se old money stylem. Stylistka radí, jak na to

Old money styl musí být sofistikovaný, nevtíravý, sebevědomý. Šátek u krku je...

Sofistikovaný dotek luxusu a kvality: láká vás old money styl? Inspirovat se jím můžete, i když nepocházíte z aristokracie či z rodiny miliardáře a nehodláte za outfit utratit statisíce. Osobní...

24. dubna 2026

Vzpomínky spojené s emocemi se lépe ukládají a snáz vybavují, říká vědkyně

Premium
Ilustrační snímek

Přestože mozek rozhoduje téměř o každé činnosti našeho těla, jeho fungování provází stále víc otázek než jasných odpovědí. Některé z nich hledá i mladá vědkyně Natálie Kikoťová. „Zajímalo by mě, kde...

23. dubna 2026

Trnitá cesta za vytouženým potomkem byla plná komplikací, strachu a zklamání

Jessica Peacocková

Některé ženy otěhotní hned a donosí bez problému zdravé miminko. To však nebyl případ sedmačtyřicetileté Jessica Peacockové z Velké Británie, která si prošla s manželem učiněným peklem, než na světě...

23. dubna 2026

Nebojte se deště, v těchto kouscích si na vás aprílové počasí nepřijde

I když je samozřejmě nejlepší ochranou před lijákem deštník, někdy je potřeba...

Duben se nese ve znamení proměnlivého počasí a vydatných dešťů. Pokud nechcete nosit neskladný deštník, zkuste se obléknout do šik nepromokavého svrchníku. I ten vám totiž může slušet a skvěle...

23. dubna 2026

Šťavnatá, sexy a plná energie. Získejte pleť dokonalou pro jarní dny

Péče o pleť

Popsala byste svou pleť momentálně jakkoli, jen ne žádným z výše uvedených slov? Místo radikálních zásahů se zaměřte na upravení rutiny, sáhněte po správných produktech a dopřát si můžete i jemnou...

23. dubna 2026

Pokus o sebevraždu a vyhoření. Extrémní proměny ukázaly Markovi cestu ze tmy

Z obézního lenocha se za rok natáčení Extrémních proměn stal štíhlý, vitální...

S osmatřicetiletým Markem se osud příliš nemazlil. V šestnácti letech přišel o nohu, když se pokusil o sebevraždu. Jako zázrakem přežil, postupem času se ovšem projedl k těžké obezitě. Skončil bez...

23. dubna 2026

KVÍZ: 30 otázek, které potrápí i milovníky knih. Kolik dáte správně?

Ilustrační snímek

Od Odyssea po Harryho Pottera. Jak dobře znáte hrdiny světové literatury? Tento kvíz vychází u příležitosti Světového dne knihy a prověří vaše znalosti – a navíc v něm můžete vyhrát jednu z knih....

vydáno 23. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

