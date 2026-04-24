„Budu do konce života litovat toho, že jsem pás neměla. Byla to frajeřina, která mě mohla stát život. Kdykoli se na sebe podívám do zrcadla, vidím jizvy, které jsem na obličeji vůbec nemusela mít. Stačilo mít rozum a prostě si ten pás zapnout. Neudělala jsem to a mohu být ráda, že jsem vlastně tu nehodu vůbec přežila,“ uvedla žena.
Mladá žena miluje adrenalin a vždy si libovala v rychlé jízdě autem. Už jako malá holčička prosila tátu, aby ji bral na projížďku a jel co nejrychleji. Když auto sama řídila a chtěla opět okusit rychlou jízdu, dostala bohužel smyk v zatáčce a s autem skončila na střeše.
„Opravdu mi v tu chvíli hlavou prolétly vzpomínky na celý život. Překvapilo mě, jak zrychlené to všechno bylo. Viděla jsem to vše během několika sekund. Mozek je opravdu neskutečný nástroj. Myslela jsem si, že zemřu. Stačilo by málo a nebyla bych tu,“ míní.
Paradoxně si nepamatuje, co se dělo těsně před smykem, nebo co se dělo poté, co auto vylétlo ze silnice. Probrala se až v nemocnici na jednotce intenzivní péče a byla v šoku. „Když jsem se probrala a poprvé se viděla, nepoznávala jsem se. Celý obličej jsem měla oteklý, měla jsem na něm zašité rány. Bylo to jako dívat se na někoho neznámého. Vyděsilo mě to,“ doplnila pro Daily Star.
Kdyby mohla vrátit čas, vzala by si bezpečností pás. „Už nikdy nenasednu do auta, aniž bych nebyla připoutaná. A vy se prosím poutejte také. Bez toho raději ani nikam nejezděte,“ dodala.