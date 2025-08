„Bylo to nevzhledné, nepohodlné, nepraktické. Měla jsem bolesti zad, utrpěla má psychika. Nenapadá mě jediná věc, která by na tom byla pozitivní. Prsa se mi nevešla do normální podprsenky a nepříjemný mi byl i extrémní zájem mužů, o který jsem nestála. V tu chvíli jsem opravdu nerozuměla ženám, které si nechávají prsa dobrovolně zvětšit do obřích rozměrů,“ uvedla.

Jediným řešením pro ni byla operace, během které by lékaři ňadra zmenšili. Málokdo ale dokázal pochopit, že se pro něco takového rozhodla. Pro mnohé ženy byla gigantomastie dar a nerozuměly tomu, že se chce velkých ňader zbavit.

„Operace byla nákladná a neměla jsem na ni dostatek financí. Díky veřejné sbírce se mi nakonec podařilo vybrat dostatečně velkou částku. Po plastice se cítím jako znovuzrozená. Mám pocit, že jsem lehčí o sto kilo,“ uvedla.

„Dnes o gigantomastii šířím osvětu a chci, aby o tomto problému vědělo co nejvíc lidí. Stále málokdo chápe, že se chcete prsou zbavit. Je důležité, aby se vědělo, jaké problémy sebou taková záležitost nese. Je to prokletí,“ přiznala influencerka.

Po operaci si konečně může zajít do normálního obchodu a koupit oblečení, které jí padne. Nosí pouze jednu podprsenku a bez obav i bolestí může opět sportovat. V pubertě měla normálně velká prsa, víc jí začala růst až v dospělosti.

„Lidé si mysleli, že jsem těhotná. Neměla jsem velké břicho, ale měli za to, že když se mi tak zvětšila ňadra, musím být v očekávání. Jsem ráda, že je to za mnou. A ráda podpořím jakoukoli ženu, kterou postihl stejný problém,“ doplnila pětadvacetiletá žena pro Daily Star.