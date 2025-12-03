Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná

Dvaadvacetiletá Thaynara Marcondesová z Brazílie mluví o plastice prsou jako o zázraku. Nenechala si ovšem ňadra zvětšit silikonovými implantáty, ale naopak si obří poprsí nechala zmenšit. „Měla jsem pocit, jako bych najednou byla nadnášená. Neskutečně se mi ulevilo,“ uvedla.
Po zmenšení ňader si žena užívá normální život, o kterém si ještě před pár lety mohla jen nechat zdát.

foto: koláž iDNES.cz

Operace trvala dlouhých deset hodin a následná rekonvalescence po zákroku podle ženy nebyla příjemná. Přesto by neměnila. Stojí si za tím, že zmenšení poprsí bylo nejlepším rozhodnutím jejího života.

Po zmenšení ňader si žena užívá normální život, o kterém si ještě před pár lety mohla jen nechat zdát.
„Mívala jsem větší prsa než ostatní holky. Ale pak najednou začala prsa abnormálně růst. Během několika měsíců jsem měla na hrudníku dva obří těžké balóny. Záda mě bolela tak, že jsem už nemohla ani chodit. Byla jsem nucena používat vozík pro invalidy. Cítila jsem se opravdu strašně. Měla jsem pocit, že umřu,“ svěřila se Thaynara.

Každý den se totiž prsa zvětšovala ještě víc. Koupila si podprsenku, ráno se vzbudila a už jí nebyla. A tak to bylo i s oblečením. Už nemohla nosit to, co měla ve skříni. Kupovala si XXL kousky a často i v pánském oddělení. „Necítila jsem se komfortně. Měla jsem pocit, že už ani nejsem žena. Bylo to nepříjemné. Doma to bylo nekomfortní, špatně se mi spalo, venku to bylo také strašné, protože na mě každý civěl,“ postěžovala si.

Jednou se jí dokonce stalo, že si ji ochranka v obchodě vzala stranou a chtěla po ní, aby se vysvlékla a ukázala, co ukradla. Měli totiž za to, že má ňadra vycpaná ukradeným oblečením. Všechny tyto zážitky byly natolik ponižující, že neváhala a s lékařem naplánovala redukci poprsí. „Mám gigantomastii, která se samozřejmě nezastaví jen tím, že mi prsa zmenší. Budou i nadále růst, ale podle lékařů už by to nemělo být tak extrémní, Přesto počítám s tím, že mě operace bude v budoucnu ještě čekat,“ doplnila pro Nypost.

Ačkoli je nyní nesmírně šťastná a ve svém těle se cítí dobře, jedna věc ji mrzí. Následkem operace došlo k poškození mléčných žláz, takže v budoucnu nebude moct kojit své případné potomky. „To je jediné mínus, jinak bych nevytkla nic. Kdybych operaci nepodstoupila, zřejmě by mě to postupně zabilo, protože by to naprosto zničilo mé psychické zdraví,“ dodala.

