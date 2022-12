Žena už nemohla vystát obří ňadra, rozhodla se pro operativní zmenšení

Když byla v pubertě, měla prsa velikosti tři. Po narození druhého dítěte se však ňadra o dost zvětšila a zůstala velká i poté, co Kylie přestala kojit. „Vůbec jsem se necítila dobře. Nebylo to moje tělo. Úplně mě psychicky semlelo, jak jsem vypadala. Někdo by si zřejmě velká ňadra přál, pro mě to ovšem bylo utrpení. Jsem docela malinká, ale musela jsem nosit oblečení velikosti XL,“ sdělila.

Každý den si brala prášky na bolest, aby mohla normálně fungovat a starat se o děti. A kromě toho na tom byla zle i po psychické stránce. Její stav jí způsoboval úzkosti.

„Měla jsem štěstí, že operaci pokrylo mé zdravotní pojištění. Kdyby tomu tak nebylo, trpěla bych v bolestech dál, než by se mi podařilo na zákrok našetřit. Můj život se po operaci zlepšil o sto procent. Konečně se mohu normálně hýbat a nestahovat prsa sportovními podprsenkami. Už nemám bolesti a zase se maximálně věnuji rodině,“ dodala žena pro server Mirror.