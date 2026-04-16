Jak mlsat bez výčitek. Dopřejte si tyto křupavé dobroty

Také tak milujete hranolky? Zkuste protentokrát zeleninu nebo polentu – i ty se dají proměnit v lákavě křehké tyčinky. Poslouží jako příloha či jako dobrůtka, třeba k posezení s kamarády nebo večer k televizi.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tajemství „nasucho“ opečených hranolek, které nejsou blátivé, tkví ve výběru zeleniny a její přípravě. Hodí se celer, mrkev, petržel, řepa, batáty či cuketa. Ale pozor, ne každá zelenina se chová v troubě stejně...

Namísto dipu si dejte bílý jogurt nebo hranolky posypte jemně nakrájeným čerstvým koprem, pažitkou a pokapejte citronovou šťávou.

Jak postupovat?

1. Zeleninu nakrájejte na stejně silné hranolky, cca 1 centimetr.

2. Troubu vyhřejte na 200 až 210 °C, hranolky rozprostřete na plech s pečicím papírem tak, aby se nedotýkaly.

3. Pečte zhruba 20 až 30 minut, podle druhu zeleniny. V polovině doby pečení hranolky proházejte, aby se opekly rovnoměrně.

Batátové hranolky s guacamole

Recept

Lehké

35 min

Čím hranolky vylepšit?

Syrové hranolky v míse promíchejte v rozšlehaném vaječném bílku. Bílek pokryje jejich povrch tenkým filmem, který v troubě ztvrdne a vytvoří křupavou krustu bez tuku.

Do mísy přidejte dle chuti sůl, sušený česnek, uzenou papriku nebo bylinky, třeba tymián a rozmarýn.

Cuketové hranolky

Nejprve je osolte a nechte 10 minut „vypotit“, následně je osušte papírovou utěrkou. Teprve potom je můžete obalit v bílku nebo koření.

Cuketové hranolky

Recept

Lehké

30 min

Chřestové hranolky

V trojobalu z trouby jsou prostě neodolatelné. Omyjte 1 kg zeleného chřestu, dřevnaté konce odřízněte a chřestové výhonky překrojte. Nasekejte čtvrt svazku čerstvé petržele. Nastrouhejte najemno 50 g parmazánu, smíchejte ho v nízké misce s petrželí a 100 g strouhanky. Pečicí plech vymažte olejem.

V hlubokém talíři rozšlehejte tři vejce. Do jiného talíře nasypte 50 g hladké mouky. Kousky chřestu postupně obalte v mouce, vejcích a připravené strouhankové směsi. Rozložte je na plech a pečte ve vyhřáté troubě (elektrická 200 °C, horkovzdušná 180 °C) asi 20 minut dokřupava. Hotové hranolky podle chuti osolte.

Celerové hranolky s jogurtovým a rajčatovým dipem

Recept

Lehké

40 min

Petrželové hranolky

Kořenová zelenina v nové roli. A dokonce low carb (nízkosacharidové). Oloupejte pět kořenů petržele a podélně rozkrájejte na zhruba 1 cm silné špalíčky. Rozehřejte čtyři lžíce kokosového oleje a přimíchejte po dvou lžících sladké papriky a tekutého medu.

Hranolky promíchejte s touto směsí na plechu a pečte ve vyhřáté troubě (elektrická 220 °C, horkovzdušná 200 °C) 25 minut. Nasekejte čtvrt svazku koriandru. Petrželové hranolky osolte, opepřete a posypte koriandrem.

Vyzkoušejte vlastní hořčici

  • Základní recept: Hrubozrnná hořčice (na asi 1 kg)
    1.     Den předem dejte 300 g světlého hořčičného semínka do 1 litru studené vody a nechte ho přes noc nabobtnat. Další den povařte 150 ml vody a nechte ji vychladnout. Namočená semínka slijte přes sítko a propláchněte převařenou studenou vodou. Výsledkem bude asi 800 g nabobtnalých semínek.
    2. Takto získaný základ ve dvou porcích rozmixujte ve stolním mixéru a do každé přidejte 75 ml převařené vody, 50 ml bílého vinného octa a 1 lžíci soli. Hořčici můžete konzumovat buď samotnou, nebo ji lze ještě vylepšit, jak se dočtete v dalších receptech.
  • Hořčice s estragonem (na 4 skleničky po 250 g)
    V malém kastrůlku smíchejte tři lžíce estragonu sušeného mrazem, 80 g medu, zarovnanou lžíci kurkumy a pět lžic suchého bílého vína se lžící soli. Krátce povařte a nechte vychladnout. Estragonovou směs spojte s přibližně 700 g základní hořčičné hmoty. Čisté skleničky se šroubovacím uzávěrem naplňte hořčicí a nechte nejméně týden uležet. Trvanlivost je zhruba 9 měsíců.
  • Hořčice s borůvkami (na 4 skleničky po 250 g)
    Do vyšší nádoby dejte 75 g čerstvých nebo roztálých mražených borůvek, 75 g cukru a tři lžíce jablečné šťávy, vše rozmixujte tyčovým mixérem. Borůvkovou směs promíchejte s cca 700 g základní hořčičné hmoty. Připravené skleničky se šroubovacím uzávěrem naplňte hořčicí a nechte alespoň týden rozležet. Vydrží až 9 měsíců.
  • S ginem a rozmarýnem (na 4 skleničky po 250 g) Omyjte a nasekejte dvě větvičky rozmarýnu. Do hrnce nachystejte 60 g hnědého cukru, čtyři lžíce bílého balzamikového octa, lžíci olivového oleje a rozmarýn. Krátce povařte a nechte vychladnout. Přilijte pět lžic ginu a směs vmíchejte do přibližně 700 g základní hořčičné hmoty. Vymyté skleničky se šroubovacím uzávěrem naplňte hořčicí a nechte je týden rozležet. Počítat můžete s devítiměsíční trvanlivostí.
Cuketová hořčice

Recept

Lehké

45 min

Článek vznikl pro časopis Tina.

Jak mlsat bez výčitek. Dopřejte si tyto křupavé dobroty

