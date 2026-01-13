Nenechte se zaskočit jejich zvláštními názvy, protože většina z těchto rostlinek nemá české jméno. To ale v žádném případě neznamená, že by byly neznámé. Naopak, ve světě mají i tisíciletou tradici. A to už něco znamená, co říkáte? Pojďte je tedy poznat blíž.
Pokud jste dosud tápali, čím doplnit chybějící energii, jak načerpat chuť do života, zkrátka být v pohodě a harmonii, poradíme vám. Zkuste pro jednou zase něco nového, ale jen v našich končinách. Zjistěte, co která bylinka umí, s čím pomáhá a zda bude vyhovovat právě vám. A jako bonus nabídneme i jeden ryze český zázrak.
Goji (kustovnice čínská)
Plody stromu goji jsou často a právem označovány za nejvýživnější a nejhodnotnější ovoce na světě. Jsou vskutku bohaté na vitaminy, hlavně C, E a vitaminy skupiny B. Obsahují až osmnáct pro člověka prospěšných aminokyselin a přes dvacet minerálů (železo, vápník, zinek, fosfor aj.). Na betakaroten jsou dokonce bohatší než mrkev!
Co je ale nejdůležitější – obsahují doslova armádu silných antioxidantů, které bojují proti škodlivým volným radikálům, čímž účinně zabraňují procesům stárnutí.
Jak se užívá: U nás se plody kustovnice prodávají sušené, vypadají trochu jako rozinky, jsou ovšem zbarvené víc dočervena. Mají příjemnou, lehce nakyslou chuť. Dají se konzumovat samotné, stačí hrst denně, třeba když vás přepadne záchvat chuti na něco dobrého, nebo se můžou přidat do jogurtu, k ranním cereáliím či do nejrůznějších mléčných koktejlů. Lze z nich také připravit výborný čaj. Hrst plodů zkrátka zalijte vroucí vodou a nechte je přibližně 20 minut louhovat. Pak nálev sceďte a vypijte. A změklé plody si můžete dát jako chuťovku k čaji! Kustovnice ale výborně chutná i naslano, dá se přidávat do polévek, nádivek či klidně k masu.
|
Bylinky jako lék na vyčerpané a bolavé tělo. Pomůže kaštan i máta
Náš tip: Připravte si domácí kustovnicovou kořalku, pravý elixír věčného života! Do 1 litru čisté vodky nasypte 100 g plodů kustovnice. Ve vhodné tmavší lahvi nechte odležet v chladu a suchu nejméně 3 měsíce. Pak kustovnicovku sceďte a přidejte do ní dvě lžíce kvalitního tekutého medu. Lok po ránu nebo před spaním vás udrží v kondici.