Nulová láska k manželovi byla podle lékaře u ženy znakem menopauzy

Dnes sedmačtyřicetiletá žena děkuje svému lékaři za informaci, která zásadně změnila její život. Zatímco před lety chtěla manželství ukončit a měla za to, že lásku k manželovi už „nenastartuje“, dnes si po jeho boku opět užívá. „Za vším byly hormony. Je až neskutečné, co vše mohou s ženou udělat. Je to jako čarovný koktejl, který vás omámí. Na jednu stranu je to něco pozoruhodného, na druhou stranu je to děsivé,“ uvedla žena pro Needtoknow.

Ve dvaačtyřiceti letech si navíc nadělila plastiky, za které dala v přepočtu téměř čtyři miliony korun. Chtěla vypadat co nejlépe a inspirovala se vzhledem herečky Pamely Andersonové, kterou vždy obdivovala.

„Chtěla jsem být pro manžela stále tak atraktivní. Byli jsme spolu dvacet let. Chemie mezi námi fungovala a já se po nástupu menopauzy bála, že už to možná nebude jako dřív. Teď jsem spokojená,“ pokračovala.

Kromě plastik se rozhodla pro změnu i v oblasti zdravého životního stylu. Investovala do trenéra a výživového poradce. Pravidelně se účastní karnevalu v Rio de Janeiro a chtěla se udržet v kondici, aby i nadále mohla na průvodu zazářit. „Investice do zdraví je to nejlepší, co pro sebe každý může udělat. Kvalita života se odvíjí od toho, jak zacházíte se svým tělem a co mu dodáváte,“ doplnila.

Vyjádřila se i k současnému duševnímu rozpoložení i opětovné lásce k manželovi. Stačilo „počkat“ pár měsíců a opět pocítila lásku, kterou nějaký čas postrádala. „Kdo nevydrží a vzdá to příliš brzy, může přijít o lásku svého života. Pokud se vám něco takového po čtyřicítce stane, může to i u vás být příznak nastupující menopauzy,“ dodala.