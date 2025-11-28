Šestadvacet let pekla s boreliózou žena ukončila díky „posvátné jeskyni“

Pětapadesátiletá Dominique Stellingová téměř třicet let bojovala s lymskou boreliózou. Ničila jí život a mnohokrát myslela i na to, že už dál nechce žít. Pak ovšem navštívila „posvátnou jeskyni“ a od té doby její život nabral úplně jiné obrátky a směr, tvrdí. „Zachránilo mi to život,“ říká žena.
Dominique Stellingová

Roky žila dnes a denně s obrovskými bolestmi, měla potíže s chůzí, a dokonce se často nedokázala sama obléknout ani najíst. Potřebovala asistenci druhých a někdy mívala pocit, že se nedožije rána. Užívala dvanáct různých léků na předpis, fentanylové náplasti i silné opiáty. To vše jen kvůli bolesti, která byla součástí každého dne i noci.

Klíšťová encefalitida, nebo borelióza? Prevence i následky se liší

„Jako matka jsem potřebovala fungovat tak, abych tu byla pro své dítě. Ale byly dny, kdy jsem nebyla schopná udělat vůbec nic. Byly to roky neskutečného utrpení. Jen těžko se popisuje, jak se člověk s touto nemocí cítí i po psychické stránce. Je to velmi frustrující,“ uvedla Dominique.

Pak ale navštívila jeskyni, která jí naprosto změnila život. Po návštěvě tajuplného místa se jí ulevilo a jak sama říká, má za to, že dokázala ošálit mysl takovým způsobem, že se nyní cítí zdravá, ačkoli boreliózu stále má. Má tedy za to, že velká část problémů s touto nemocí je také v hlavě. „Když si vzpomenu, jak jsem na tom byla v minulosti, úplně se oklepu. Sice se mi udělalo lépe, kdykoli jsem začala brát silné léky, ale pak jsem se opět dostala do problémů, které mi znemožňovaly normální život. Kromě bolestí se mi stále motala hlava a nemohla jsem sama řídit. Bylo to vyloučené, protože bych se nemohla soustředit na jízdu. Zůstávala jsem jen doma se svými černými myšlenkami,“ pokračovala.

Když ale navštívila jeskyni Emmy Kunzové ve Švýcarsku, její život se pomalu začal obracet k lepšímu. Tehdy intenzivně přemýšlela nad tím, jak moc může být tělo propojené právě s psychikou. Začala se o tato témata zajímat, studovat je a plně se ponořila do meditací. Do jeskyně chodila meditovat každý týden. „Věděla jsem, že odpověď je v propojení mysli a těla, ale byla jsem dříve příliš mladá na to, abych to praktikovala, protože jsem chtěla být jako všichni ostatní a řídit se radami lékařů a brát léky,“ podotkla.

Jeskyně Emmy Kunzové ve švýcarském Würenlosu se nachází uvnitř starého římského lomu – rozlehlé komory vytesané ze zlatého pískovce známého jako Aion A. Samotný minerál kdysi používala švýcarská léčitelka a umělkyně Emma Kunzová, která věřila, že má silné regenerační vlastnosti.

Borelióza není jen červený kruh. Příznaky, které lidé často přehlížejí

„Když vstoupíte, jste obklopeni surovým kamenem. Čas se zpomaluje a tělo se začíná znovu srovnávat. Musela jsem chvíli stát u vchodu, aby se mé tělo přizpůsobilo tomu prostoru. V jeskyni je ticho a najednou se napojíte sami na sebe, na všechny vnitřní procesy, myšlenky a můžete spustit proces hojení,“ doplnila.

Věří, že právě jeskyně stojí za zlepšením jejího zdravotního stavu, kdy už nepotřebuje léky na bolest, nemotá se jí hlava, a zlepšil se dokonale i její psychický stav. „Říkejte si, co chcete. Ale na světě je spousta léčivých míst, která člověku mohou opravdu pomoct. Pokud věříte, uleví se vám. Ne nadarmo se říká, věř a víra tvá tě uzdraví,“ dodala.

