Chlorovaná voda, mokré plavky, ve kterých trávíte dlouhý čas na lehátku, všudypřítomné bakterie a zákeřné sinice – to vše dokáže narušit vyladěný vaginální ekosystém, který vás jinak spolehlivě chrání před rozvojem infekcí a zánětů. Rajské osvěžení se tak záhy může změnit v diskomfort v podobě svědění či úporného pálení „tam dole“.

Léto s příchutí chloru

Určitě se vám už někdy stalo, že vás po návratu z bazénu začal pálit obličej, na kůži jste cítila nepříjemné pnutí a oči jste měla zarudlé jako po probdělé noci. Není divu, v bazénech a tuzemských koupalištích si často „užijeme“ vydatnou dávku chloru, který umí během chvilky proměnit obličej v rozžhavenou plotýnku.

Právě chlor bývá hlavní složkou přípravků používaných jako bazénová dezinfekce. Udržuje vodu čistou – ovšem za cenu různých nepříjemností, od vysušené pokožky až po zarudlé, podrážděné oči. Reaguje totiž s potem, močí, ale taky s opalovacími krémy nebo kosmetikou, která je plná dusíkatých látek – a právě jejich kombinace s chlorem představuje onen příslovečný kámen úrazu.

Ještě větším rizikem koupání v chlorované vodě jsou však různé gynekologické potíže včetně vaginální mykózy. Jak už bylo řečeno, poševní prostředí je dokonale vyvážený systém, který je velmi citlivý na jakékoli „ataky“ zvenčí. Vysoký obsah chloru ve vodě ho může snadno narušit a způsobit přemnožení některých druhů mikroorganismů, které za normálních okolností sekají latinu a nijak nám neškodí.

Pozor si dejte i na moře

Zcela bez rizik však není ani koupání v moři. „Lidská pokožka je sice voděodolná, ale není stavěná na vytrvalé máčení ve vodě, kterému se často o dovolených oddáváme. Ani působení agresivní slané mořské vody intimním partiím nepřidává. I když to může být otravné, osprchování sladkou vodou a výměna plavek se zde jednoznačně nabízí jako prevence komplikací. Kvasinka Candida albicans – coby hlavní původce vaginálních mykóz – je všudypřítomná a dlouhodobé vlhko může její rozmnožování podpořit,“ vysvětluje Marcel Štelcl, vedoucí lékař brněnské reprodukční kliniky ReproGenesis.

A pak tu máme ještě přírodní koupaliště připomínající často malou rajskou oázu. Malebné rybníčky obehnané rákosím s doutníky, zatopené lomy, jezera uprostřed lesů… radost pohledět. I ta nejkrásnější lesní tůňka si však žije vlastním životem, který zahrnuje bakterie, řasy, sinice či různé parazity. Z hlediska gynekologických rizik je sice voda v přírodních koupalištích relativně bezpečná, hrozí však jiné nepříjemnosti.

Toxiny, jež se uvolňují ze sinic, můžou vyvolat alergické kožní reakce a u citlivějších jedinců (či při dlouhodobém kontaktu) i lehkou akutní otravu, která se projevuje bolestí hlavy, střevními, žaludečními či jaterními problémy.

Méně někdy znamená více

Ale zpět k citlivé poševní rovnováze. Co dělat v případě, pocítíte-li obávané pálení, které rozhodně nejde ignorovat? „Existují antimykotika, která jsou běžně k dostání bez receptu. Antibiotika a kombinované přípravky na bakteriální záněty nejsou bez receptu dostupné. Lze však zkusit vaginální výplachy či dezinfekční boraxové globule. S vaginálními výplachy je ovšem třeba zacházet opatrně, na jednorázovou infekci můžou dobře pomoci, ale v případě opakovaných infekcí často dráždí poševní sliznici,“ upozorňuje Marcel Štelcl.

A přidává ještě další varování: „Ženy mají často pocit, že zvýšenou hygienou a častějším umýváním a mydlením intimních partií situaci zlepší, opak však bývá pravdou. Mýdla narušují přirozenou mikroflóru a můžou už tak narušenou pokožku a sliznici ještě navíc dráždit. V případě infekce doporučuju raději jen čistou vodu, popřípadě speciální přípravky s upraveným pH, určené přímo k tomuto účelu.“

Někdy ale samoléčba nestačí a nezbývá než zajít do ordinace. „Odborná pomoc je třeba tehdy, když volně dostupný přípravek nemá odpovídající efekt a potíže přetrvávají. Typický mykotický výtok se projevuje výraznějším svěděním a je bílý. Bakteriální výtok bývá zbarven do žluta či do zelena a u tohoto typu zánětu nelze očekávat efekt od volně prodejných léků. Častá chyba bývá i to, že si pacientky koupí pouze mast na zevní použití a nenasadí zároveň i vaginální čípky. Infekce uvnitř v pochvě se pak dále rozvíjí a potíže nemizí,“ dodává lékař.

Sečteno a podtrženo, letní koupání je nádherný rituál, který k období prázdnin neodmyslitelně patří. Nese v sobě kouzlo očisty i svobody a probouzí všechny naše smysly. Ale jako každý skutečný rituál vyžaduje pozornost a vědomý přístup.

Péče o intimní zdraví rozhodně není projevem přehnané úzkostlivosti nebo přecitlivělosti, nýbrž formou sebelásky, vyjádřením úcty k sobě samé a ke svému tělu. Takže až se příště nadšeně vrhnete do bazénu či rybníka, myslete na to, že teď je ten správný čas být něžná a laskavá. Sama k sobě.

Na co si dát pozor při koupání „Pro chlorované bazény jsou typické spíše mykotické infekce, ať už kvůli vlhkému prostředí, či přenosům. Mnoho lidí má mykotickou infekci na nehtech, která je jen velmi těžce léčitelná, a často o tom ani neví. Ti pak můžou být zdrojem potenciální infekce Candidou,“ upozorňuje lékař Marcel Štelcl. „V přírodních stojatých vodách, jako jsou rybníky nebo jezera, hrozí spíše riziko alergické reakce a vzniku ekzému z důvodu výskytu sinic, vzhledem ke kvalitě vody v některých nádržích lze očekávat spíše bakteriální infekce. Co se týče mořské vody, většina lidí ji považuje za léčivou a hojivou. Opak je však pravdou, voda v moři obsahuje vysoké koncentrace bakterií, které můžou způsobovat velmi nepříjemné záněty, a to nejen pochvy, ale například taky obličejových dutin či zevního zvukovodu. Většinou jde rovněž o záněty bakteriálního původu.“ A jaká jsou rizika v případě těhotných žen? „Jejich poševní sliznice je obecně náchylnější k vaginálním infekcím, ale rozhodně bych jim koupání nezakazoval. Plavání je pro ně jedna z nejvhodnějších pohybových aktivit. U těhotných je třeba infekce léčit včas, pak je eventuální riziko pro graviditu velmi malé,“ dodává lékař.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.