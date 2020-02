Všichni jsme doktoři. Stačí pár kliknutí a hned víme, co nám je

Jeden praktický lékař se nedávno setkal s žádostí pacientky, aby jí předepsal mast, která se – citujme dotyčnou dámu – dává na vemena. Pan doktor byl poněkud zaskočen, nicméně paní vysvětlila, že má na mysli vemena kravská, případně kozí. Obeznámila ho s tím, že mast má skvělé účinky na záněty.

„Jak jste došla k závěru, že máte zánět?“

„Koupila jsem si CRP test v lékárně.“

„Tak sestra vám vezme krev a uvidíme.“

„Vždyť říkám, že mám CRP zvýšené. Vy mi nevěříte? Ale chápu vás, potřebujete výkon pro pojišťovnu.“

„A proč jste přišla? Co ode mě očekáváte, když se nechcete nechat vyšetřit?“

„Chci se zeptat, jestli se ta mast dává na recept, nebo se musí kupovat.“

„A kam ji hodláte aplikovat?“

„No tak se celá promažu, ne?

S tím, jak sílí vliv internetu na život každého z nás, roste skupina lidí, které můžeme nazvat lékaři bez diplomu. Ti medicínu nevystudovali, ve zdravotnictví nikdy nepracovali, ale když přijde řeč na nemoci, zaplaví je euforie a stávají se z nich odborníci na všechno – ekzémem počínaje a rakovinou konče.



Povídání o nemocech bylo vždycky oblíbené, jen se odehrávalo ve skromnější formě. Ale když se sousedky či známé potkaly v obchodě, často se bavily takhle: „Tak co ta noha, lepší?“ „Ale je to pořád stejné.“ „A co na to dáváte?“ „Tygří mast. Líba říkala, že měla to samé a pomohlo jí to.“

Dřív narození pamatují časy, kdy se tygří mastí, zvanou též asijský zázrak, mazalo kdeco. Proč se jí říkalo tygří, už dnes asi nikdo neví, nicméně jde o důkaz, že lidé ochotně podléhají víře v různé přípravky, které mají něco společného se zvířectvem.

Dnes je tedy v kurzu kromě masti na vemena například přípravek na posílení kloubů pro koně. O tom se na internetu rozsáhle diskutuje: „Když jsme hledali něco pro psa, zjistili jsme, že nejdražší přípravky jsou pro kočky, pak pro psy a pak pro koně. Lidi cpou vitaminy do koček a psů, ale přitom by je levněji vyšlo koupit ty pro koně a jen upravit dávkování. Stejné je to s lidmi. Kdo si umí vypočítat dávkování, ušetří a ještě má silnější přípravek. Kloubní přípravek pro lidi na dva měsíce vyjde na tisícovku, ale ten pro koně za stejnou cenu stačí i na půl roku, jak je silný.“

Následují nadšené reakce od těch „určitě to zkusím“ až po „to znám, bereme to běžně celá rodina“. Ortopedové se shodují, že se pacienti ptají na přípravky pro koně takřka denně.

To jsou karpály!

Další velké téma, které v lidech vzbuzuje přesvědčení, že vědí víc než leckterý přednosta kliniky, jsou karpály. Když se tohle slovo zmíní ve společnosti nebo nedejbože zadá do internetového vyhledávače, dějí se velké věci.

Karpály má každý. Nebo měl. Nebo zná někoho, kdo je má. Každý ví, co je na ně nejlepší. Jakmile se někdo zmíní, že ho bolí ruce, dozví se, že má karpály, i kdyby bolest pocházela z nedávno doléčené zlomeniny. „Ne, to jsou karpály, to je jasné.“

Je zajímavé, že právě toto onemocnění vybízí k poučování druhých, ale zřejmě má nějakou magickou sílu. Důkazem je například diskuse na webu emimino.cz. Pokud si někdo myslí, že zde maminky řeší kojení či kvalitu plenek, je na omylu.

Diskutující si tam píší: „Vaše problémy ukazují na syndrom karpálního tunelu. Uvnitř canalis carpi probíhá nervus medianus, z pažní pleteně, plexus brachialis, který je zodpovědný za motorickou inervaci thenaru, ale kromě toho též za senzitivní inervaci palcové stěny dorzální strany ruky a většiny plochy dlaně. Zbytek ruky, jak motoricky, tak senzitivně, je inervován z ulnaris, z fasciculus medialis plexus brachialis. Projevy od krční páteře by si nevybraly pouze nervus medianus, neboť ten vzniká ze dvou větví a tedy by byl postižen i ulnaris, stručně řečeno, bolela by vás celá ruka. Diagnostiku syndromu karpálního tunelu si můžete provést doma pomocí Tinnelova příznaku. Klepněte si na zápěstí a v případě pozitivního výsledku (bolest) je SKT potvrzen.“

Tak a je to, nač ztrácet čas cestou k lékaři. Stačí kliknout na web pro matky miminek a víte, co vám je. Pokud pak uznáte za potřebné k lékaři přece jen jít, můžete mu rovnou sdělit svou diagnózu a říct, jak vás léčit.

„Je to katastrofa,“ říká Milan Kubek, prezident České lékařské komory. „Pacienty léčí doktor Google a magistra Wikipedie. Pokud nemají kritické myšlení, a tato skupina lidí ho nemá, nejsou schopni si uvědomit, že internet je moře informací, mezi nimiž jsou ty pravdivé stejně jako falešné a nepřesné. A oni je neumějí rozlišit.“

Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, má stejný názor: „Internet je nástroj největšího vyděšení pacientů. Jak je v mnoha směrech zlatý, tak v této oblasti ne, protože lidé na něm najdou otřesné informace, které nikdo nekoriguje.“

Uvidí jako rys

Aktivita udělovačů rad výrazně narůstá, kdykoliv vyjde najevo, že se s určitou nemocí potýká veřejně známá osobnost. Zpěvák, herec, sportovec. Své o tom ví biatlonistka Gabriela Koukalová. Když měla zdravotní problémy, nestačila se divit, kolik odborníků se objevilo.

„Byla jsem unavená a celkově vyčerpaná, trápila mě lýtka,“ vypráví. „Jenže jsem neměla diagnózu a nebylo jasné, co způsobuje potíže. Začala jsem dostávat spoustu rad. Najednou měl kdekdo pocit, že mi může pomoct. Někdo doporučoval tvarohové zábaly. Další psal, že mi bude posílat pytle medvědího česneku a že se do něj mám celá balit. Přišla i velká piksla s mastí, kterou někdo speciálně pro mě namíchal. Prý mi bude každý měsíc posílat další. Ozvala se firma, která prodává potravinové doplňky, že jde jednoznačně o biochemický problém v těle, a pokud budu její výrobky užívat, tak zmizí. Posílali mi kontakty na různé léčitele a šamany. Bylo to neočekávané, opravdu jsem se nestačila divit. Ale říkám si, že to bylo milé, jak o mě měli všichni starost. Chápu, že to mysleli dobře.“

Podobnou situaci zažila zpěvačka Anna K. Když oznámila, že onemocněla rakovinou, dostávala stovky rad a tipů, co dělat a nedělat. „Bylo mi jasné, že to mnozí myslí dobře, ale jako první věc při zahájení léčby jsem svému okolí zakázala říkat věty: Jo, můj známý to měl tam a tam a dělali mu to či ono. Rozhodla jsem se nechodit na internet, nečíst diskuse, nepovídat si s lidmi o jejich zkušenostech,“ řekla.

Být nemocný chce velkou dávku síly, aby člověk všechny rady vydržel. Někdy to ale vydržet nejde.

„Copak se manželce vlastně stalo? Slyšela jsem, že přestala vidět.“

„Ano, částečně přišla o zrak, je to těžká situace.“

„Ale dneska není problém očičko opravit. Já měla čtyři dioptrie, byla jsem na operaci a vidím skvěle. To jí spraví.“

„No její problém je úplně jiný.“

„Ale dneska se dá spravit všechno, nebojte.“

„Žena trpí vážným revmatickým onemocněním, které napadlo tepny v hlavě a tím byl zasažen oční nerv. Lékaři řekli, že při tomto druhu onemocnění se musí stav udržovat kortikoidy, aby se nezhoršil.“

„Zavolejte si na tu oční kliniku, víte, jak tam jezdí celé autobusy s pacienty z Polska. Ráno jim pustí laser do oka a odpoledne se vracejí. Tam teď chodí kdekdo, tam vám manželku dají do kupy.“

„No tak na shledanou.“

„Tam operují dioptrie i zákaly všeho druhu.“

„Na shledanou.“

„A ať pije hodně rajčatové šťávy. Sice se říká, že na oči je dobrá mrkev, ale rajčata jsou lepší, nedávno jsem o tom četla. Tak držím palečky a uvidíte, že zase bude vidět jako rys.“

V číslech 40 Čtyřicet procent Čechů se před návštěvou lékaře pokouší vyhledat informace ke svým potížím na internetu. Vyplynulo to z průzkumu pro Českou pojišťovnu. 6 Podle statistik společnosti Google si šest z deseti uživatelů internetu vyhledává nemoci. 47 Čtyřicet sedm procent lidí, kteří si hledají příčiny svých potíží na internetu, uvedlo, že se obávají rakoviny a při vyhledávání získali pocit, že ji mají. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Google. 5 Pět nejvyhledávanějších nemocí mezi evropskými uživateli internetu jsou: rakovina, cukrovka, deprese, úzkost, kvasinková infekce. 1 První velkou analýzu s cílem zjistit, jaké nemoci lidé vyhledávají, zveřejnili Ryen White a Eric Horvitz v roce 2008. Od té doby se používá výraz kyberchondrie, tedy posedlost zjišťováním nemocí na internetu. 50 Padesát procent lidí, kteří si na internetu hledají příčiny svých zdravotních obtíží, nakonec nejde k lékaři.

Přes internet

Kromě možností vyřádit se v diskusích přinesl internet ještě další novinku, která se šíří v posledních letech.



Vznikají různé projekty založené na tom, že pošlete popis svých potíží a lékaři, kteří jsou do projektu zapojeni, na dálku poradí, diagnostikují a nasměrují tazatele, na jakého odborníka se obrátit.

Nutno říct, že za některými stránkami stojí skuteční lékaři, tedy žádní podvodníci, kteří si na doktory jen hrají. Prostě poradny přes internet.

„Projektů, které slibují diagnózu po internetu, skutečně vzniklo hodně,“ říká prezident lékařské komory Milan Kubek. „Stojí za nimi různí lidé, mezi nimi i neseriózní, a je za nimi jen kšeft. Nechci hodnotit jednotlivé konkrétní projekty, ale každý zkušený klinik vám řekne, že provádět diagnózu po internetu nejde. Diagnózu dělá lékař už tím, že pacienta vidí, mluví s ním a poslouchá ho. Stanovit ji na základě toho, co někdo píše po mailu, je ošidné.“

Ale ta radost, ta euforie, která zaplaví člověka ponořeného do internetového moře lékařských výrazů. Navíc má pocit, že komunikuje se skutečným lékařem, a jen tak pěkně z domova mu líčí, kde ho píchá a bolí, jestli je bolest ostrá, nebo tupá, líčí to podrobně, používá u toho odborné výrazy, aby si ten doktor tam někde nemyslel, že si dopisuje s nějakým nevzdělaným nýmandem.

Pak usínáte s příjemným pocitem, že o nemocech víte zase o něco víc. Ale hlavně je takový pisatel připraven, a jakmile přijde řeč na zdravotní problémy známých, příbuzných, kolegů a sousedů, je schopen okamžitě poradit.

Mistři odkyselení

Jeden lékař se nedávno dostal do sporu s pacientem, který si na něj vzápětí stěžoval. Lékař si přeje zůstat v anonymitě, přičemž brzy pochopíme proč.

„Sestra si všimla, že jeden pacient se v čekárně vyptával ostatních, co je trápí, a rozdával jim nějaké letáčky. Šel jsem se podívat, co se děje. Toho pána znám. Chodí ke mně a v podstatě mi vždycky sdělí, co mu je, a chce si jen tak podiskutovat. Pokaždé je mu něco jiného. No a tenhle chlapík, když jsem přišel, právě vysvětloval jedné staré paní s vážnými zažívacími potížemi, že je překyselená. Paní se vyptávala, co to znamená, a on jí latinskými výrazy, naprosto nesmyslnými, zaníceně vysvětloval, co podle něj je překyselení a co má jíst. Jak slyším překyselení, přestávám se ovládat, tak jsem toho chlapa z čekárny prostě vyhnal.“

Odkyselení, případně překyselení nebo zakyselení je další slovo, které u mnohých vyvolává vzrušení a touhu po košaté diskusi. Pokud si ho zadáme do vyhledávače, jednoznačně získáme přesvědčení, že jde o příčinu všech představitelných nemocí. Hlavním úkolem lidstva je centrálně se odkyselit, a to tak, že změníme své stravovací zvyky.

Pokud by se snad někdo v diskusi s odkyselovači odvážil zmínit, že neexistuje jediná vědecká studie, která by potvrzovala, že pH lidské krve je možné měnit konzumovanými potravinami, byl by to zbytečný pokus, protože v diskusích s odkyselovači se odlišné názory nepřipouštějí.

Podle průzkumu společnosti STEM/MARK se dvě třetiny Čechů nad patnáct let snaží před návštěvou lékaře o svých zdravotních obtížích zjistit něco z internetu. Ve Spojených státech proběhla rozsáhlá analýza toho, co se na internetu nejčastěji vyhledává. Nejčastěji vyhledávaná trojice: nádor mozku, rakovina slinivky, bolest hlavy.

Tím nic nezkazíte

Je v podstatě normální, že když někoho pobolívá hlava nebo se mu udělal ekzém na rukou, zkouší zjišťovat, proč to tak je. Potíž je v tom, že při tom zjišťování může narazit na ty, jimž zřejmě nestačí poučovat své blízké a známé, ale potřebují poučovat i cizí lidi v diskusích.

Tak na závěr ještě jeden příklad diskutujícího z webu pro maminky. Ten se v tomto oboru propracoval na skutečný vrchol: „U bulózních impetig z lokální terapie je třeba hypermangan, tím v dermatologické oblasti nic nezkazíte, stejně jako třeba imazolem, ale prim bude hrát celková antibioterapie. Nejúčinnější na G plus bakterie jsou cefalosporiny první generace, takže si můžeme vybrat mezi cefalexinem, cefazolinem, cefalotinem, cefadroxilem nebo cefadorem. Kdyby to byl ORSA, neoficiální správný termín pro naše české je oxacilin rezistentní SA, neboť methicilin se k nám nedováží, navíc je služebně starší a není tak účinný, tak je třeba dle citlivosti.“

Není divu, že mezi lékaři koluje anekdota: „Víte, co řekne člověk, který přijde na pohotovost a má v oku zapíchnutý drát? Doktore, mám problém elektrooptického typu.“