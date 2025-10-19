Během procedury se odebere krev z jedné paže, přístroj ji filtruje a pak vrátí zpět do druhé paže. Za léčbu Tracy zaplatila v přepočtu téměř šedesát tisíc korun, ale nelituje. Pocítila totiž výrazné zlepšení. Má víc energie a celkové vitality. Ačkoli ji mnozí od zákroku odrazovali, je ráda, že dala na svůj instinkt.
„Věděla jsem, že dělám dobře. Cítila jsem, že to moje tělo potřebuje. Je to jako vodní filtr, ale pro krev. Je to vlastně vcelku jednoduchý mechanismus, ale dějí se velké věci. Krev máte jako novou. Věřím, že každý z nás by si zasloužil její obměnu,“ sdělila Tracy pro Need to know. Po zákroku se nejprve cítila ospalá, protože stroj během procedury odstranil i některé vitamíny. Dostala pak například infuzi vitamínu B a C.
„Druhý den jsem pocítila obrovský příval energie. Naposledy jsem se tak cítila v dětství. Ta energie se ani nedá slovy popsat. A skvěle spím. Říká se, že nejlépe se vyspíte jako kojenci. A já mohu říct, že jsem se vyspala také fantasticky,“ uvedla.
Tracy také šokovalo, když viděla, že z její krve odstranili 400 ml odpadních látek. „Poukazuje to podle lékaře na záněty způsobené především intolerancí některých potravin. Vím o nich. Ale nemyslela jsem si, že je to až tak vážné, takže jsem si je pochopitelně občas dávala. Po této zkušenosti už si na to ale dám pozor. Měla bych vynechat lepek,“ pokračovala. Po proceduře si výrazně upravila jídelníček a cítí se mnohem lépe.
