Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prasklý implantát ženu málem zabil, roky strávila v bolestech po nemocnicích

Autor:
  11:04
Carol Paredesová se rozhodla pro zvětšení ňader číslo dvě silikonovými implantáty. Měla dost malých prsou, která neustále negativně komentovali i její partneři. Radost z objemného hrudníku nakonec vystřídal strach o holý život. Jeden z implantátů praskl a žena kvůli vytékajícímu silikonu málem zemřela.
Kvůli prasklému silikonovému implantátu měla žena velké zdravotní potíže.

Kvůli prasklému silikonovému implantátu měla žena velké zdravotní potíže. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Carol Paredesová
Carol Paredesová
Carol Paredesová
Carol Paredesová
7 fotografií

„Dříve jsem byla velmi aktivní. Sportovala jsem každý den, protože jsem fitness trenérka. Ale najednou mi začalo být špatně. Neměla jsem energii, dny jsme proležela, v noci jsem pak nemohla spát a měla jsem nevysvětlitelné bolesti po celém těle. Připadala jsem si jako by mi někdo přes noc vyměnil tělo. Netušila jsem, co se se mnou děje,“ uvedla žena pro server Needtoknow.

Kvůli prasklému silikonovému implantátu měla žena velké zdravotní potíže.
Carol Paredesová
Carol Paredesová
Carol Paredesová
7 fotografií

Měla svaly, spoustu energie. Ale najednou skončila na invalidním vozíku. Nenapadlo ji, že by mohl mít její stav spojitost se silikonovými implantáty. Bolesti totiž pociťovala hlavně v tříslech a několikrát byla na vyšetření u lékaře, který se nad jejími implantáty vůbec nepozastavoval.

„Nevím proč, ale měla jsem z té plastiky špatný pocit už pár dní po zákroku. Můj lékař mi voperoval větší implantáty, než na jakých jsme se spolu dohodli. Nakonec jsem za ně byla ráda, ale občas jsem cítila, jako by se mi v hrudníku pohybovaly výrazně do stran. Měla jsem dát na svůj šestý smysl a řešit implantáty dřív,“ pokračovala.

Lékaři ji měli za blázna. Několikrát šla na rentgen, na kterém neviděli nic neobvyklého. Nakonec se ale jednoho dne nemohla postavit a necítila končetiny. Než stihla cokoli dělat, zůstala paralyzovaná a odvezli ji do nemocnice. Nakonec jí provedli veškerá podrobná vyšetření a přišli na extrémně poškozený prsní implantát, ze kterého silikon pronikal do lymfatického systému po celém těle.

„Vím, jak moc jsou silikonové implantáty u žen oblíbené. A těžko vymluvím plastiku zoufalé ženě, která si přeje mít větší ňadra. Ráda bych ale podotkla, že je to velmi nebezpečné. A každá žena by si měla rozmyslet, zda chce takové riziko podstoupit. Nejdete jen na jednu operaci a nemáte do konce života klid. Je to tikající bomba, která si dřív nebo později vyžádá další operaci,“ dodala s tím, že je nyní extrémně zadlužená kvůli všem operacím, a musela dokonce prodat byt. Pět let trávila po nemocnicích v bolestech a velmi se to podepsalo i na jejím celkovém psychickém stavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

Prsa ven a mikro mini. Lauren Bezosová miluje módu, sklouzává však k nevkusu

Lauren Sánchezová Bezosová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé?...

Ikony osmdesátek: Tyto slavné krásky určovaly styl, trendy i sny fanoušků

Krásky z osmdesátek. Tyto VIP ženy miloval celý svět a jejich plakáty si...

Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do...

Slavné hvězdy a jejich výstavní pozadí. Podívejte se, kdo si dopomohl plastikou

Tyto dámy si hýčkají svá pozadí.

Přirozené zadečky jdou u slavných krásek v poslední době do pozadí. Zamilovaly si v mnoha případech silikonové výplně nebo injekce, které jim pomohou tvar zadku vylepšit. Na super kulatý zadek...

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

Prasklý implantát ženu málem zabil, roky strávila v bolestech po nemocnicích

Kvůli prasklému silikonovému implantátu měla žena velké zdravotní potíže.

Carol Paredesová se rozhodla pro zvětšení ňader číslo dvě silikonovými implantáty. Měla dost malých prsou, která neustále negativně komentovali i její partneři. Radost z objemného hrudníku nakonec...

28. května 2026  11:04

Když celebrity pomáhají. Silné příběhy slavných hrdinů

Slavní a štědří

Nemusely by dělat nic. Mohly by si jen užívat své místo na výslunní a peníze, které za svou dosavadní kariéru vydělaly. Přesto se některé slavné hvězdy rozhodly pomáhat, kde se jen dá. Podívejte se...

28. května 2026  8:46

Trápí vás vypadávání vlasů? Víme, jak podpořit hustotu a sílu řídnoucích vlasů

Advertorial
Kofein je vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Ztráta objemu, ustupující vlasová linie nebo prosvítající pěšinka. Řídnutí vlasů trápí muže i ženy a příčiny bývají různé – od genetiky až po hormonální vlivy. Správně zvolená péče však dokáže vlasy...

28. května 2026

Okuste citrusový restart. Zaručeně probudí vaši pleť i vaši duši

Citrusové plody mohou dráždit trávení a vyvolávat alergické či histaminové...

Chcete se na jaře cítit lehce, svěže a plní energie? Udělejte si celkovou očistu těla, citrusy vám v tom rády pomůžou.

28. května 2026

Lehkost, čistota a nenucená elegance. Takové jsou letošní jarní parfémy

Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Vůně dokážou mnoho věcí – zlepšit náladu, vyvolat vzpomínky a třeba i na chvíli změnit nastavení mysli. Která se stane vaším novým poznávacím znamením?

28. května 2026

Nahmatala jsem si bulku v prsu. Nakonec se ukázalo, že je to agresivní lymfom

Ilustrační fotografie

Cítila jsem se dobře, ale náhodou jsem si nahmatala bulku v prsu. Raději jsem si hned došla k lékaři. Vyšetření nakonec odhalila, že mám agresivní formu lymfomu. Čtenářka Ivona napsala další díl...

28. května 2026

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

28. května 2026

Po padesátce se cítím mnohem lépe než ve třiceti, říká Pavlína Němcová

Pavlína Němcová

S topmodelkou, producentkou a designérkou Pavlínou Němcovou jsme se potkali při příležitosti vyhlášení castingové výzvy Pure Model, která má věkovou hranici 16 až 99 let. Povídali jsme si proto nejen...

28. května 2026

Vadí vysoké podpatky i trvalé nošení barefootů. Lékař nejen o plochých nohou

Premium
Rastislav Hromádka

Bolesti nohou a chodidel, ale také kolen, kyčlí, výjimečně i páteře a zad. To vše mohou mít na svědomí ploché nohy. Stojí za nimi v první řadě genetika, ale to, jak rychle se projeví, mají na svědomí...

27. května 2026

Vaření je splynutí s přísadami, líčí korejská mniška. Obdivuje ji celý kuchařský svět

Premium
Jihokorejská mniška Jeong Kwan spojuje vaření s buddhismem a své umění...

Nechodila do žádné kuchařské školy, nemá vlastní restauraci a místo rondonu obléká mnišský hábit. Přesto patří k nejlepším šéfkuchařkám na světě. Jihokorejská mniška Jeong Kwan spojuje vaření s...

27. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž přibral kvůli závislosti na kokainu, kil se pak těžce zbavoval

Paul Fish

Sedmačtyřicetiletý Paul Fish z Velké Británie měsíčně utratil za kokain v přepočtu devadesát tisíc korun. Když drogy odezněly, extrémně se přejídal a nabíral kila neskutečnou rychlostí. Až když se...

27. května 2026

Ikony osmdesátek: Tyto slavné krásky určovaly styl, trendy i sny fanoušků

Krásky z osmdesátek. Tyto VIP ženy miloval celý svět a jejich plakáty si...

Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do...

27. května 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.