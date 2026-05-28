„Dříve jsem byla velmi aktivní. Sportovala jsem každý den, protože jsem fitness trenérka. Ale najednou mi začalo být špatně. Neměla jsem energii, dny jsme proležela, v noci jsem pak nemohla spát a měla jsem nevysvětlitelné bolesti po celém těle. Připadala jsem si jako by mi někdo přes noc vyměnil tělo. Netušila jsem, co se se mnou děje,“ uvedla žena pro server Needtoknow.
Měla svaly, spoustu energie. Ale najednou skončila na invalidním vozíku. Nenapadlo ji, že by mohl mít její stav spojitost se silikonovými implantáty. Bolesti totiž pociťovala hlavně v tříslech a několikrát byla na vyšetření u lékaře, který se nad jejími implantáty vůbec nepozastavoval.
„Nevím proč, ale měla jsem z té plastiky špatný pocit už pár dní po zákroku. Můj lékař mi voperoval větší implantáty, než na jakých jsme se spolu dohodli. Nakonec jsem za ně byla ráda, ale občas jsem cítila, jako by se mi v hrudníku pohybovaly výrazně do stran. Měla jsem dát na svůj šestý smysl a řešit implantáty dřív,“ pokračovala.
Lékaři ji měli za blázna. Několikrát šla na rentgen, na kterém neviděli nic neobvyklého. Nakonec se ale jednoho dne nemohla postavit a necítila končetiny. Než stihla cokoli dělat, zůstala paralyzovaná a odvezli ji do nemocnice. Nakonec jí provedli veškerá podrobná vyšetření a přišli na extrémně poškozený prsní implantát, ze kterého silikon pronikal do lymfatického systému po celém těle.
„Vím, jak moc jsou silikonové implantáty u žen oblíbené. A těžko vymluvím plastiku zoufalé ženě, která si přeje mít větší ňadra. Ráda bych ale podotkla, že je to velmi nebezpečné. A každá žena by si měla rozmyslet, zda chce takové riziko podstoupit. Nejdete jen na jednu operaci a nemáte do konce života klid. Je to tikající bomba, která si dřív nebo později vyžádá další operaci,“ dodala s tím, že je nyní extrémně zadlužená kvůli všem operacím, a musela dokonce prodat byt. Pět let trávila po nemocnicích v bolestech a velmi se to podepsalo i na jejím celkovém psychickém stavu.