„Díky bohu, že jsem se rozhodla konzultovat ránu s babičkou. Dříve bývala zdravotní sestra a hned věděla, že to není jen obyčejné štípnutí od komára. Poznala, že mě pokousal jedovatý pavouk a okamžitě mě poslala do nemocnice,“ uvedla žena pro The Mirror.

Díky včasnému zásahu lékařů nepřišla o končetinu. V její noze se začal šířit zánět a lékaři jí oznámili, že kdyby přišla jen o půl dne později, už by došlo k otravě krve a nohu by museli amputovat.

„V noze jsem měla díru, ze které vytékal hnis. Neskutečně to bolelo, vypadalo to jako z hororu. Bolest mi vystřelovala až ke konečkům prstů. Dost jsem panikařila. Bála jsem se, aby léčba zabrala. Dodnes mám v noze kráter, který mi bude navždy připomínat, jaký strach jsem prožívala,“ pokračovala žena.

Lékaři jí po první návštěvě nemocnice nasadili antibiotika a doufali, že se její zdravotní stav zlepší. Horečka ustoupila, ale rána se nehojila. Musela tak ještě několikrát navštívit pohotovost, kde jí ránu vyčistili. „Teď už vím, že podobná rána není legrace. Doufám, že si to přečte co nejvíc lidí. Jestli se vám stane něco podobného, okamžitě jeďte do nemocnice,“ vzkázala.