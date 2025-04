Muž byl v dobrovolné karanténě několik let. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz

Veškerou práci vykonával z domova, jakékoli přednášky a předčítání vlastních knih prováděl prostřednictvím videohovorů. Kontakt se světem tedy měl, ale přímý kontakt s lidmi nikoliv. „Pět let od propuknutí pandemie koronaviru zažívám ten opojný moment, kdy jsem se před domem nadechl čerstvého vzduchu a byl volný,“ svěřil se pro Daily Mail.

S ohledem na jeho zdravotní stav mu bylo vždy jasné, že pokud ve světě propukne podobná pandemie, nezbude mu nic jiného, než být zavřený doma. Jeho imunitní systém je velmi křehký a i za normálních okolností musí nosit mezi větší počet lidí roušku, protože by se nakazil jakoukoli přenosnou nemocí. Vakcína proti koronaviru v jeho případě nemá smysl, protože by neúčinkovala. Jeho lékař mu tak před lety jasně doporučil, aby byl raději v izolaci. Ta se ovšem protáhla.

A izolaci doma zvládal jen díky médiím, sociálním sítím a možností volat si s přáteli prostřednictvím videohovorů. Většina lidí si ještě dnes dovede živě vybavit dlouhé dny a týdny, kdy bylo nutné být v izolaci. Bylo to frustrující, ale netrvalo to několik let. Je nepředstavitelné, jak se asi musel cítit celé roky Karl Knight.

V dětství prodělal mozkovou obrnu a není na tom zdravotně stejně jako většina z nás. „Můj svět se na několik let výrazně zmenšil. Ale ne tolik, jak by se mohlo zdát. V mém domě žije ještě několik dalších rodinných příslušníků, se kterými jsem se viděl. Nebylo to tedy tak extrémní samotářství,“ doplnil. Stejně pro něj po pěti letech bylo ukončení karantény téměř nadpozemským zážitkem. Uvedl, že podobně se možná cítí i propuštění vězni.