  11:29
Kilcher Jewelová jako písničkářka potřebuje být v super kondici, aby zvládala turné i pobíhání po pódiu. V jednapadesáti má díky pravidelnému posilování lepší postavu, než mívala před třiceti lety. A za vysněným vzhledem stojí spousta dřiny i odříkání. Hudebnice by ale neměnila.

Po padesátce se podle Jewel mnohé změnilo. Její tělo se začalo jako mávnutím rozbitého „kouzelného“ proutku chovat jinak, než byla doposud zvyklá. Přibírala na místech, se kterými do té doby neměla problém a hůř na tom byla i její fyzička. Jako profesionální zpěvačka věděla, že musí něco udělat, aby dál mohla držet své tempo a těšit fanoušky a zároveň být dobrou mámou a partnerkou, která neštve sebe samu.

Jewel má po padesátce naprosto dokonalou postavu. Zadarmo ji ale nemá. Za jejím současným vzhledem stojí spousta práce.
Rozhodla se tedy víc cvičit, ale zároveň i relaxovat, aby její tělo bylo ve větší pohodě. „V tomto věku už se svaly nevybudují jen tak. Musíte cvičit mnohem víc. Musíte jíst jinak, protože tělo víc ukládá tuky a svaly potřebují docela jiné palivo, než jsou dobroty z pekárny nebo rychlého občerstvení,“ sdělila svým fanouškům.

Dřina se rozhodně vyplácí, protože je jí odměnou tělo, které neměla ani ve dvaceti letech. Se svým novým já se s radostí pochlubila na Instagramu a všem vyrazila dech. Na společenskou akci na červený koberec dorazila v outfitu, který dal vyniknout jejím vyrýsovaným nohám.

Štíhlé až příliš. Slavné krásky, pro které se hubnutí stalo posedlostí

„Jestli mohu radit, tak říkám, že je potřeba kvalitní protein, bílkoviny, hodně zeleniny, málo cukru, vláknina. hodně vody, dost odpočinku pro mysl ale i tělo. Meditace, jóga, pilates, ale také zvedání těžké váhy a silový trénink. A být v pohodě. Víc cestovat, užívat si, že jste na světě. Být s rodinou a vážit si každé hezké chvíle,“ uvedla. Její recept na super kondici je zdá se jednoduchý. Vydržet a nepovolit, je ale těžší, než by se mohlo zdát.

„Když to potřebujete, dopřejte si. Chutě ženy se mění v závislosti na hormonech. Vím, že před menstruací si mé tělo žádá jinou stravu a já se nemučím, prostě si to dám,“ dodala pro Bored Panda jednapadesátiletá písničkářka.

