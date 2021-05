Klíčky jsou považovány za nejsilnější, co mnohé rostliny produkují. Do nich vetknou spoustu energie, která pak může vejít do lidského těla. Stačí jíst naklíčená semena řeřichy, hořčice, hrachu, či třeba bazalky. Onen elixír mládí znali už ve staré Číně, a neopovrhli jím ani námořníci na lodi Jamese Cooka.