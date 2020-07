Jen výmluvy. Lékař musí mít čas mluvit s pacientem, shodují se bratři Netukové

Nakolik vás ovlivnil dědeček Rudolf Petr, zakladatel neurochirurgie v Hradci Králové?

Ivan: Velice. Jako kluk jsem dobře vnímal, že často odjíždí do nemocnice a jak je unavený po náročných operacích. Jezdili jsme s ním na chalupu a kolikrát se stávalo, že se musel předčasně vrátit, aby zkontroloval pacienty.

David: Dědeček se v plné mentální síle dožil i našich medicínských začátků. Se zájmem sledoval naši kariéru až do své smrti v roce 2003. Když jsem před dvaceti lety nastupoval na neurochirurgii, často mě zkoušel a vyptával se na práci.

Ivan: Pamatuju si, že jsme jednou odjížděli s dědečkem na dovolenou do Tater asi natřikrát, protože se cesta musela kvůli pacientům pořád odkládat. Od raného dětství jsme věděli, že stát se chirurgem znamená oboru se zcela oddat.