Influencerka se nakazila nebezpečnou bakterií, měla ji za otravu jídlem

Když se šestatřicetiletá influencerka vydala na vysněné místo na Madagaskaru, začala pociťovat mírné bolesti v břiše. Během několika hodin se velmi zhoršily a Alyssa už neměla sílu ani sama dojet k lékaři. Volala si pomoc a byla hospitalizována. Zatímco si myslela, že jen něco špatného snědla, lékaři jí sdělili, že za její potíže může bakterie, která by jí bez včasné pomoci v těle mohla napáchat velké škody.

„Měla jsem strach, že mě najdou ležet někde na toaletách v bezvědomí a už mi nikdo nepomůže. Bolesti byly tak velké, že jsem si chvíli myslela, že mám možná něco se žlučníkem nebo mi prasklo slepé střevo. Naprosto mě to ochromilo a nebyla jsem schopná sama fungovat. Musela jsem zrušit všechny plány a v nemocnici jsem zůstala týden,“ uvedla žena na svém Instagramu.

Dnes všechny své sledující varuje, aby rozhodně v případě potřeby navštívili kdekoli v zahraničí zdravotnickou službu a nechali se vyšetřit. „Může vás to stát hodně peněz, ale pokud máte pojištění, vrátí se vám to. Rozhodně to všechno stojí za to, abyste byli naživu. Nikdy nic nepodceňujte, to je základ. Jsem ráda, že jsem se z toho všeho dostala a je to pro mě velké ponaučení, že bych na sebe měla dávat větší pozor,“ pokračovala.

Lékaři jí později sdělili, že se nakazila pravděpodobně kvůli konzumaci neomytého čerstvě utrženého ovoce nebo špatně upraveného masa. Nikdy předtím si nedávala tolik pozor na to, co jí. Měla za to, že její žaludek „zvládne“ vše a užívala si cestování i s ochutnáváním dobrot od místních. To už ale po této zkušenosti raději dělat nebude.